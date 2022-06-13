«Россия — теневая сторона Запада», — Джон Зерзан, философ-примитивист

13 июня 2022 | 08:00 , Джон Зерзан

Войну — чудовищную, со зверской оскаленной пастью, липкими щупальцами спрута — против Украины устроила не одна Россия. Да, Россия — главный фигурант, но силы, стоящие за ней, — общемировые, общецивилизационные.

Джон Зерзан (1943) — американский философ-примитивист и социолог, один из основных представителей анархо-примитивизма.

Россия, безусловно, тоталитарное, неофашистское государство. Но такой она стала не на пустом месте. Когда мы восхищаемся (зачастую необдуманно) мощью и эффективностью современной цивилизации, то хорошо бы помнить, что у всего есть теневая сторона. Россия — теневая сторона Запада, мрачное отражение реалий западной цивилизации.

Но сначала задам вопрос: «Почему Россия преступно напала на Украину?» Все эти разглагольствования — что, мол, Украина устроила геноцид и милитарно угрожает России — чистейший бред, циничная завиральная пропаганда.

В действительности главные причины агрессивного вторжения — это украинский хаос, слабое присутствие в украинском обществе государственной вертикали, сильные горизонтальные связи между гражданами, т.е. то, что я называю латентной анархией (поскольку потенциал анархизма не представлен во всей своей полноте).

И эти качества украинского общества на самом деле являются смертельной угрозой для тоталитарной России, ее диктаторской властной вертикали.

Однако разве властная вертикаль и иерархия не пронизывают насквозь всю западную цивилизацию? Разве корпоративное членство не является главным условием существования человека в современном обществе? Все это завуалировано, прикрыто заявлениями о приоритете ценностей автономной личности и ее свобод.

Свобод, которые на деле или сильно ограничены, или просто отсутствуют. Властные структуры устанавливают, что приемлемо, а что нет. Ценности имитируются, поскольку не возникают изнутри индивида и затем выносятся в общественное пространство, а спускаются сверху — незаметно, мягким информационным влиянием (которое приобрело тотальный характер).

Наша культура носит массовый принудительный характер (особенно культура досуга и развлечений). Все, кто отказываются признать ее необходимый императивный статус, — становятся изгоями.

Да, индивид свободен — если вписывается в трафарет. Да, он обладает правами — если эти права выгодны и священны для корпораций как средство их сохранения.

Вы можете возразить, что развитие человечества невозможно без таких властных структур — но это ложь. Все достижения философии, искусства, науки — плод творчества одиночек, маргиналов, деятельность которых государство присваивало и использовало, но никак им не способствовало.

Украина несет в себе сильнейший заряд, потенциал анархизма, сетевого общества одиночек, вне иерархии властных институций. Великое наследие — незаслуженно забытое — Нестора Махно содержит в себе подлинный архетип украинского общества. И этот архетип чистой анархии Украина способна реализовать и явить пред современной цивилизацией.

Этого боятся все хранители старого мертвого порядка — и это не только тоталитарная Россия, но и США, и Европа. Все они в испуге перед возможной победой Украины в войне — поскольку она неизбежно станет первым шагом в реализации потенциала анархизма.

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