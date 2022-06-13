ТЕМА

СБУ схопила торговця гуманітаркою

13 июня 2022 | 19:19

СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалась для регіонів, постраждалих від російської агресії. Загальна вартість партії становила пів мільйона гривень.


У Києві Служба безпеки України викрила протиправну діяльність зловмисника, який намагався незаконно реалізувати партію гуманітарної допомоги, що надходить від благодійного фонду однієї з європейських країн.
За даними слідства, ділок планував нажитися на продажі військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни, ввезених в Україну для подальшого розподілення у регіони, які найбільше постраждали від російської агресії.


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