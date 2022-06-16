Сьогодні в Україні чекають на трьох європейських лідерів

Європейські лідери бажають продемонструвати підтримку Україні та обговорити заявку нашої країни на вступ до ЄС

Financial Times пише, що Шольц, Макрон та прем'єр-міністр Італії Драгі планують cьогодні разом приїхати до України, щоб зустрітися із Зеленським.