Навчання на американській техніці пройшли більше тисячі українських воїнів

16 июня 2022 | 10:50

Українській військові проходили навчання на п’яти видах американської техніки.

На американській техніці вже пройшли навчання більше тисячі українських військових. Більше всього - на гаубицях М777 та самохідних гаубицях М109.

Про це повідомив генерал армії США Марк Міллі.

Він повідомив кількість українських воїнів, які пройшли навчання на американській техніці: