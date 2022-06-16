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Навчання на американській техніці пройшли більше тисячі українських воїнів
16 июня 2022 | 10:50
Українській військові проходили навчання на п’яти видах американської техніки.
На американській техніці вже пройшли навчання більше тисячі українських військових. Більше всього - на гаубицях М777 та самохідних гаубицях М109.
Про це повідомив генерал армії США Марк Міллі.
Він повідомив кількість українських воїнів, які пройшли навчання на американській техніці:
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