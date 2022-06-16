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Ф'юрі згоден повернутися з пенсії і битися з Усиком лише за рекордний гонорар в історії боксу

16 июня 2022 | 15:12

Тайсон дав відверте інтерв'ю.


Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Фьюрі (32-0-1, 23 KO), який раніше заявив, що провів свій останній бій у кар'єрі, в ексклюзивному інтерв'ю Talk SPORT назвав суму, за яку він все ж таки згоден повернутися в ринг та побитися за звання абсолютного чемпіона з Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

"Якби сьогодні мені сказали, що дають 200 млн фунтів, це мене ніяк не привабило б. Це було б половина того, що я хотів би, щоб зняти рукавички з цвяха.

Напевно, 500 млн, все одно фунтів або доларів змусили б мене повернутися в ринг. Правда, щоб я провів ще один професійний поєдинок, дайте мені півмільярда", - недвозначно дав зрозуміти "Циганський король".

Зазначимо, що найбільший гонорар в історії боксу отримав Флойд Мейвезер. За поєдинок проти Менні Пакьяо, за різними оцінками, Мейвезер тоді заробив $150-180 млн лише в якості гонорара.



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