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Фермери труять рашистів черешнею

17 июня 2022 | 08:28

Фермери тимчасово окупованого Мелітополя обробили черешню, яку в них крадуть російські загарбники. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі FREEДОМ.


"Ще один подарунок наші фермери приготували для рашистів - це недавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання в тих рашистів, які її крали у фермерів", - сказав Федоров.

Він зазначив, що такий вчинок мелітопольських фермерів - це "ще один вид партизанського руху спротиву, який нині є на території Мелітопольського району".

Федоров наголосив: окупантам не треба красти, бо "все вирощувалося сильною наполегливою працею наших фермерів".

Нагадаємо, загарбники вивозять в окупований Крим черешню з Мелітополя і хваляться низькими цінами. Також планують постачання черешні до інших регіонів Росії.



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