ТЕМА

Мер підтвердив вибухи в порту окупованого Скадовська

22 июня 2022 | 23:46

В районе порта временно захваченного российскими агрессорами Скадовска в Херсонской области прогремели взрывы.


Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Скадовска Александр Яковлев.

"В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта", - написал Яковлев.



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