Рашисти вранці запускали ракети по Києву з акваторії Каспійського моря, – речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«РФ застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Вони запускали ракети Х-101, які можуть летіти відстань до 5500 км. Їх випустили від 4 до 6 штук. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита».

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