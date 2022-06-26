ТЕМА

Рашисти вранці запускали ракети по Києву з акваторії Каспійського моря, – речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

26 июня 2022 | 12:27


«РФ застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Вони запускали ракети Х-101, які можуть летіти відстань до 5500 км. Їх випустили від 4 до 6 штук. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита».

 Також відомо, що частина ракет по Україні запускалась з території Білорусі.Втім, це міг бути відволікаючий маневр для дезорієнтація нашої ППО



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© фото: Ефрем Лукацкий

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