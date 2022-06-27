ТЕМА

США пообіцяли надати ракети великої дальності

27 июня 2022 | 15:36


США поставлять Україні  ППО середньої та великої дальності — помічник президента Байдена Салліван.



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