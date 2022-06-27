Военком посетил два ночных клуба: 219 повесток

27 июня 2022 | 15:42

Во время рейда по столичным заведениям сотрудники полиции обнаружили два клуба, работавших в ночное время (то есть в комендантский час). В них находились 413 человек, 219 из которых получили повестки.

В минувшие выходные полиция посетила 420 заведений Киева с целью проверить соблюдение комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что во время рейда силовики обнаружили два заведения, работавших в ночное время (то есть в комендантский час), а в них — 413 человек.

Принимающий участие в рейде военный комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчин получили повестки

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