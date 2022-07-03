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Удар по окупованому Мелітополю: знищено базу армії РФ та спущено з рейок бронепотяг
03 июля 2022 | 11:00
База армії РФ у Мелітополі має величезне значення для забезпечення паливом сил рашистів
Збройні Сили України сьогодні, 3 липня, завдали потужного високоточного удару по Мелітополю. Під високоточний вогонь потрапила одна з чотирьох баз армії РФ, яка знаходиться поблизу міста. "О третій ночі та п'ятій ранку було здійснено понад 30 пострілів по військовій базі РФ. Сьогодні рашисти намагаються знайти та вивезти вцілілу техніку, але нічого не вціліло... Зараз все місто затягнуто димом, горять склади паливно-мастильний матеріалів, які розміщувались на території авіабази транспортної авіації... Також вчора рух опору знищив бронепотяг рашистів, який транспортував боєприпаси. Він зійшов з рейок і лежить на околиці Мелітополя", - повідомив мер міста Іван Федорів. Також він зазначив, що рашисти зараз намагаються створити традиційні фсбшні провокаціїй показати "постраждале місцеве населення". Зазначимо, що сама авіабаза знаходиться на північно-західній околиці Мелітополя. Тим часом у мережі вже з'явились відео, як моментів ударів, так і їх наслідків. З огляду на все, можливо зробити припущення, що удари були завдані завдяки високоточному вогню HIMARS, який цілком міг дістати цей об'єкт, дальність вогню від ближньої прифронтової зони складає близько 70 км. Зазначимо, що військова база у Мелітополі на аеродромі потрапила під удар вперше з квітня. База на цьому аеродромі має величезне значення для рашистів, і може використовуватись як передовий вертолітний майданчик та як тилова база забезпечення, з огляду на об'ємну аеродромну інфраструктуру, в першу чергу саме палива. Водночас місцеві повідомляють, що на авіабазі детонують і боєприпаси, а пожежа триває.
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