Из-за войны погибло 3000 дельфинов

04 июля 2022 | 19:36

В Одесской области обнаружили четырех погибших из-за военных действий дельфинов, сообщил эколог и доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, причиной гибели млекопитающих становятся гидролокаторы, которыми оборудованы российские суда, а также мощные взрывы во время бомбардировок. Русев отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ именно из-за войны погибли около 3000 дельфинов.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :