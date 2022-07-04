ТЕМА

Из-за войны погибло 3000 дельфинов

04 июля 2022 | 19:36

В Одесской области обнаружили четырех погибших из-за военных действий дельфинов, сообщил эколог и доктор биологических наук Иван Русев.


По его словам, причиной гибели млекопитающих становятся гидролокаторы, которыми оборудованы российские суда, а также мощные взрывы во время бомбардировок. Русев отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ именно из-за войны погибли около 3000 дельфинов.

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