В поисках побед

06 июля 2022 | 12:50 , Олег Ельцов, Тема

Нет, я не всепропальщик, я медийщик. Я свято верю, что мы победим и выискиваю любой повод, чтобы моя вера крепла. Но, привыкнув работать с информацией и сопоставлять разрозненные факты, не устаю сомневаться в том, что вижу, слышу, читаю. У нас все отлично с боевым духом, наша армия не «сыпется», наши военные ежедневно проявляют чудеса героизма на фоне кратного преимущества противника в технике и боекомплекте. Но без вооружений врага не одолеть. Так поговорим об оружии.

ЗСУ и наши политики долго ждали, требовали, объясняли и наконец начали получать тяжелые вооружения от союзников. Гражданские – профессиональные дилетанты в военном деле – свято верили словам военных экспертов. Те живописали сказочные способности западного супероружия, которое на порядки превосходит российский хлам. Нам рассказывали, что с появлением на поле боя 777 и ракетных систем оккупанты начнут нести неприемлемые потери, ситуация на фронтах кардинально поменяется. США оперативно поставили первые партии гаубиц. Вскоре в медиа поднялся истошный вой: дают мало, на нас экономят, это козни Кремля! Союзники привели цифры переданого: оказалось, что не сильно-то мало.

Сегодня к ста с лишним гаубицам 777 добавилось самоходки, броневики и семейство долгожданных реактивных систем. Всевозможные арестовичи продолжают утверждать, что их недостаточно, но признают: оружие страшно эффективное. В подтверждение мы получаем целую подборку из видео и фото горящих складов и воинских частей врага. Каждый день мы также видим видео с дронов: уничтожают технику и боевую силу. Ура!

Противник пишет совершенно противоположное и ты без труда обнаруживаешь, где он врет. Наиболее нейтральными источниками являются западные СМИ, разведки и исследовательские структуры. Но и через них нередко вбрасывают совершеннейшую, неприкрытую дэзу. Что же делать, как узнать правду? Ну, 100% правду мы вряд ли узнаем даже после победы, а уж во время войны – подавно.

Но статистика ГШ ЗСУ после четырех месяцев войны уже вызывает определенное доверие. По крайней мере, по данным наших военных мы в отличие от реляций рашистов не успели трижды уничтожить все танки врага, самолеты и пушки. Более того, при изучении цифр ГШ ЗСУ вкрадывается подозрение, что они занижают масштабы своих побед.

Судите сами: на протяжении последних дней вся страна любовалась масштабными подрывами вражеских складов и военной инфраструктуры. Мы видели прекрасное видео про работу американских гаубиц, реактивных систем. На следующий день изучаешь статистику вражеских потерь от ГШ ЗСУ и не обнаруживаешь результатов этих прекрасных видео в цифрах. Например, за последние несколько недель при ожесточенных боях вокруг Северодонецка и Лисичанска наши ежедневные успехи по числу уничтоженных вражеских танков лишь дважды доходили до двух десятков. В остальные дни – в среднем 4-5. Результаты контрбатарейной борьбы тоже не впечатляют: потери артиллерии врага исчисляются единицами. Как так? Американские гаубицы стреляют дальше, точнее, а немецкие самоходки по заверениям военных почти неуязвимы. Почему этого преимущества не видно в статистике?

Мы неоднократно слышали, что украинские бойцы очень быстро обучаются и осваивают новую технику союзников, комментаторы не стесняются заявлять, что наша артшкола – лучшая в мире. Это радует. Но статистика по результатам ее использования огорчает.

Вчера вся страна поздравляла США с Днем Независимости, благодарила за неоценимую помощь. А накануне нам сообщили, что в Украину прибудут инспекторы, чтобы проконтролировать эффективность использования предоставленной дорогостоящей техники. Надеюсь, что это стандартная процедура – не более. Но, не исключаю, что союзники также сопоставляют словесные реляции со статистикой потерь врага. Возможно, мы узнаем правду от инспекторов, коль скоро всезнающие эксперты забывают говорить о главном – масштабах вражеских потерь.