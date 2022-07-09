Горящие склады оккупантов. Когда это даст эффект в битве за Донбасс

09 июля 2022 | 09:33 , Кирилл Данильченко

Геноцид российских складов ракетно-артиллерийского вооружения при помощи западного высокоточного оружия продолжается. Как Украина наносит удары по запасам россиян, и когда мы сможем пойти в серьезное контрнаступление?

По каким складам стреляют из нового оружия

8 июля прилетело в Новую Каховку, где в районе оптового рынка идут активные детонации, валит черный дым от пожара запасов мазута и ГСМ (горюче-смазочных материалов).

Вчера досталось Херсону — российские пропагандисты говорят о заводе пластмасс, но в его цехах почему-то характерно взрываются боеприпасы.

Принимает многострадальный завод «Топаз» в Донецке — там сильное задымление — вероятно, выдвинули поближе к тактическому тылу запасы в преддверии попытки отодвинуть ВСУ от так называемой «ДНР», но получили.

Ну и ночью сильно прилетело на склады под Шахтерском — там долбит так, что оккупационные власти объявили эвакуацию, воют сирены. Местных вывозят централизованно автобусами, потому что по городу валяются остовы разлетевшихся боеприпасов.

Маршруты на Донбассе не скрыть

Вечная проблема Донбасса — самая плотная в Европе агломерация. завязанная на моногорода по промышленной химии, добыче угля и производстве металла. А значит, там везде железнодорожные ветки и пакгаузы окружены плотной многоэтажной застройкой и спальными районами. Российская логистика, основанная на железной дороге, работает с составами и вагонами, но маршрут с привязкой к станциям не скрыть и в случае прилета: все это улетает в воздух составами и вагонами.

Так вышло и в Шахтерске. Ракеты и снаряды приходили на станцию Постниково, переваливались и складировались в ангарах южнее микрорайона №7 и Журавлевки. Скрыть такого рода активность в эпоху спутников и камер в каждом банкомате невозможно. А там идеальная цель — отдельно стоящие склады с обваловкой: минимум угрозы для мирного населения, максимум ущерба оккупанту.

Как быстро прилеты по складам дадут эффект

Но как быстро стратегия работы по оперативному тылу может дать эффект? Даже сейчас, когда, по словам главы СНБО Данилова, в Украине уже 9 «Химарсов» и «М-270» (а это внушительное число, у Франции такого класса машин 13, у Британии — 40), сможем ли мы ими рутинно оказывать огневую поддержку на передке, чтобы системы работали по заявкам нашей пехоты, вынося батареи противника, его склады?

Например, как это делали это американцы в Ираке — выпуская кассетные М-26 и ракеты с моноголовой, часто по отдельно стоящим зданиям?

К сожалению, нет, потому что только США сосредоточили против Саддама 90 пусковых и за полтора месяца отработали 5900 ракет. Это, к слову, о том, что нам нужно 300 РСЗО, да — это просто цифры, чтобы подумать и немного прийти в себя. Ибо стратегия «проси больше, чтобы получить то, что рассчитываешь», тоже хороша в меру.

Такого нам не достанется, из-за логистики и космических бюджетов, и служить личным дробовиком каждого комбата М-270 в нашем театре военных действий не смогут. В обозримом будущем точно, даже если весь Альянс откроет свои запасы и поднимет с хранения многочисленные М-270, например, Британии и Германии.

Но они могут сделать другое: вести контрбатарейную борьбу с важными целями, типа «Смерчей» и «Ураганов». Недаром Пентагон передал Киеву 13 дополнительных радаров AN/TPQ-36, которые хорошо засекают пуски ракет. Теперь на каждую попытку хлестнуть по нам, может прилетать и прилетать больно — уже есть минимум два пруфа пораженных за последние недели «Ураганов».

М-270 смогут продолжать обваливать тыл: 40 вагонов в Хрустальном и 50 вагонов под Шахтерском имеют аккумулирующий эффект, потому что ложится транспорт, краны, кары и все прочее, чем переваливают боеприпасы со станций в ангары.

Не забываем и про персонал: например, после серии ударов по аэропорту Мелитополя раненых вывозили вертолетами, больницы в городе оцепили военные, есть данные о гибели подполковника, командира по тылу авиационного полка.

Сами станции пока щадят, так как кругом — мирное население, но прилетать как по железнодорожной инфраструктуре, как в Красном Луче, Купянске и Донецке, будет. И этот процесс станет нарастать как снежный ком — по 45 тыс. снарядов в сутки выстреливать станет труднее, накапливать их перед наступлением централизовано чревато потерями и провалом темпов операции.

Когда мы пойдем в активное контрнаступление

Но главный вопрос, как быстро заработает эта стратегия? Не думаю, что раньше, чем у нас будет полтора дивизиона, пакет высокоточных ракет в сутки, что мы сможем отработать, а еще по пару возимых и неприкосновенных к ним на каждую установку. На секундочку, это уже под 280 ракет в сутки в случае с М-270. И банк целей, в котором будут не только оперативного уровня склады, но и штабы, РЛС, машины РЭБ, запасы ГСМ.

Не думаю, что эта точка произойдет раньше сентября, судя по темпам передачи и наращивания огневой активности.

Но россияне уже начали ощущать на себе все прелести высокоточного оружия: именно поэтому они лепят фейки про пораженные HIMARS и покупают оптом «Цезари», отсюда оперативные паузы и рассказы, что еще даже не начинали воевать.

Потому что не имеющие аналогов «Панцири» не работают против кинжальных ударов с расстояния в 84 км, без глубокого воздушного наступления. Оно же невозможно, пока работает наше ПВО.

Поэтому где-то в сентябре российские оперативные возможности начнут падать, мы же начнем расти по артиллерии и запасам. До этого момента на Востоке продолжатся бои в стиле Первой мировой, где по 1,5-2 месяца стороны прогрызают 30-километровую полосу, неся значительные потери и выпуская сотни тысяч снарядов.

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