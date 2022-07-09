Россия хочет вызвать голод в мире, чтобы давить на Украину и ЕС: https://tiny.cc/RusFamine

Росія готується до масштабного наступу, - ISW «Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувалося до відновлення більшої наступальної операції, воно, швидше за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ та більшим зусиллям, ніж зараз. Вихід з оперативної паузи може бути поступовим та не відразу помітним», - зазначають американські експерти війни. Інші висновки: