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Росія готується до масштабного наступу

09 июля 2022 | 11:26


Росія готується до масштабного наступу, - ISW «Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувалося до відновлення більшої наступальної операції, воно, швидше за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ та більшим зусиллям, ніж зараз. Вихід з оперативної паузи може бути поступовим та не відразу помітним», - зазначають американські експерти війни. 
Інші висновки: 

▪️ Російські війська продовжували вести обмежені наступальні операції на північ від Слов'янська.

▪️Загарбники продовжували штурмувати населені пункти вздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область,



комментарии [1]

09.07.2022 15:20     RusFamine Россия хочет вызвать голод в мире, чтобы давить на Украину и ЕС:
https://tiny.cc/RusFamine
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