Экс-нардеп Белоус погорел на взятке

12 июля 2022 | 19:05

Белоус оказался решаловом.

У Києві затримали колишнього народного депутата України, якого підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів США за вплив на суд, повідомляє Київська міська прокуратура, столична поліціята джерело УП в правоохоронних органах

Зі свідчень прокуратури виходить: "За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримано колишнього народного депутата України за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття ішення суддями".

Правоохоронці традиційно не називають прізвище екснардепа, але за даними УП, йдеться про Артура Білоуса (був нардепом ІІІ скликання Верховної Ради від "Народно-демократичної партії")

Згідно з матеріалами слідства, колишній народний депутат вимагав від представника підприємства неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США, обіцяючи вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційного.

Вказано, що екснародного обранця затримали "на гарячому" під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 92 500 гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Слідчі дії тривають.