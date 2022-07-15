Экс-нардеп расчленил подругу и запоковал в чемодан

15 июля 2022 | 08:39

Бывший сотрудник Киевской прокуратуры, ставший впоследствии адвокатом, убил и расчленил свою девушку в селе Старые Безрадичи Киевской области.

Чемодан с частями женского тела.4 июля вблизи насосной станции местного водоканала обнаружил полиция.

Личность женщины установили, а затем выяснили и другие обстоятельства произошедшего. Убийцей оказался частный адвокат из Ирпеня. В начале марта он познакомился с жертвой в Киеве. А через несколько недель они стали жить вместе в дачном доме в Старых Безрадичах.



Вероятно, в конце мая он убил женщину, расчленил ее тело, сложил в чемодан и пытался избавиться, чтобы скрыть преступление. Поэтому на велосипеде вывез в канал вблизи местной насосной станции. А также распихал улики по разным мусорным бакам. После чего вернулся в Ирпень, где жил раньше.



Во время обыска в его квартире полицейские также обнаружили гранату.

Убийца, расчленитель, прокурор, адвокат, рейдер, шоумен Петр Бигун

Подозреваемым оказался столичный адвокат, участник телешоу "Женитьба вслепую" канала 1+1 Петр Бигун. Ранее он баллотировался в Киевский городской совет и в Верховную Раду.



Бигун успел поработать следователем и адвокатом, а также активно участвовал в кастингах для различных шоу. Но этот криминальный "инцидент" - не первый в его жизни, пишут Вести. В 2016 году, работая следователем по особо важным делам Kиевской прокуратуры, Петр Бигун напился и перевернулся на своем Mercedes S500L. Его признали виновным, но производство закрыли из-за срока давности.

В 2017 году суд обвинил следователя Бигуна в служебном подлоге: он составлял ложные ходатайства о временном доступе к вещам и документам. Следователя признали виновным в подделке документов, но дали испытательный срок, и он снова избежал наказания.

После этого Бигун становится адвокатом и дважды баллотируется в депутаты – один раз в столице от партии “Правый сектор”, второй – как самовыдвиженец в Верховную Раду.



В том же 2017 году, как сообщают "Наші гроші", в результате рейдерской атаки Бигун стал новым формальным владельцем ТРЦ "Victoria Gardens" во Львове. Впоследствии в судебном порядке рейдерство было остановлено.



Спустя несколько месяцев Бигун получил в подарок квартиру в Киеве и якобы взял в долг 1,85 млн грн от генерал-майора СБУ времен Януковича. О чем свидетельствовала выписка из реестра прав на недвижимое имущество. Петр Бигун оформил на себя квартиру на улице Михаила Донца в Киеве площадью 86 кв. м, которую получил в подарок от неизвестного. Через месяц на эту же квартиру были внесены данные по договору ипотеки, выданному 18 мая. Как свидетельствует выписка из реестра недвижимости, в тот день Бигуну одолжил 1,85 млн грн Дмитрий Билоус. Деньги он должен был вернуть в ноябре 2018 года.



На момент развития кровавых событий Бигун числился директором адвокатского бюро, зарегистрированного чуть более года назад, с уставным капиталом в 2000 грн.