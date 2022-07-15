|
Экс-нардеп расчленил подругу и запоковал в чемодан
15 июля 2022 | 08:39
Бывший сотрудник Киевской прокуратуры, ставший впоследствии адвокатом, убил и расчленил свою девушку в селе Старые Безрадичи Киевской области.
Чемодан с частями женского тела.4 июля вблизи насосной станции местного водоканала обнаружил полиция.
Личность женщины установили, а затем выяснили и другие обстоятельства произошедшего. Убийцей оказался частный адвокат из Ирпеня. В начале марта он познакомился с жертвой в Киеве. А через несколько недель они стали жить вместе в дачном доме в Старых Безрадичах.
Убийца, расчленитель, прокурор, адвокат, рейдер, шоумен Петр Бигун
Подозреваемым оказался столичный адвокат, участник телешоу "Женитьба вслепую" канала 1+1 Петр Бигун. Ранее он баллотировался в Киевский городской совет и в Верховную Раду.
В 2017 году суд обвинил следователя Бигуна в служебном подлоге: он составлял ложные ходатайства о временном доступе к вещам и документам. Следователя признали виновным в подделке документов, но дали испытательный срок, и он снова избежал наказания.
После этого Бигун становится адвокатом и дважды баллотируется в депутаты – один раз в столице от партии “Правый сектор”, второй – как самовыдвиженец в Верховную Раду.
также читайте
[12.07.2022]
[11.07.2022]
[10.07.2022]
[09.07.2022]
|
по теме
Найбільший пік наших втрат був у травні, - Резніков
16. 07. 2022 | 11:27
Байден зустрівся з принцем Саудівської Аравії і звинуватив його у вбивстві журналіста Хашоггі
16. 07. 2022 | 10:57
Президент США висловив занепокоєність станом дотримання прав людини.
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
16. 07. 2022 | 10:56
Тероборона сцапала пьяную жену Мураева
15. 07. 2022 | 15:31
В Харьковской области при подъезде к г. Змиеву теробороной была задержана пьяной заместитель главы Харьковского областного совета Валерия Мураева - жена одиозного пророссийского политика Евгения Мураева.
Европейцы расстаются с Роскосмосом
12. 07. 2022 | 21:26
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»