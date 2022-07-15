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Тероборона сцапала пьяную жену Мураева

15 июля 2022 | 15:31

В Харьковской области при подъезде к г. Змиеву теробороной была задержана пьяной заместитель главы Харьковского областного совета Валерия Мураева - жена одиозного пророссийского политика Евгения Мураева.


Об этом пишет в ФБ чиновник Нацакадемии госуправления при президенте Украины Дмитрий Маринин.

По его словам, гражданка Мураева пыталась "козырять ксивой", но тероборона вызвала на место патрульную полицию. Мураеву привезли на освидетельствование в наркоцентр, где она сдала кровь. Результат показал наличие алкоголя.

Евгений Мураев сейчас делает все, чтобы результаты освидетельствования «пропали», пишет Маринин. По словам его источника, у полицейских забрали нательные камеры. Замять инцидент якобы пытается глава управления патрульной полиции области Алена Стрижак.



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