Швейцарцы перекрыли кислород российскому постпредставительству

29 июля 2022 | 14:43

Швейцарский банк заблокировал личный счёт российского постпреда при женевском отделении ООН, сообщили РИА Новости в дипломатической миссии.

Там добавили, что ряд швейцарских банков и автостраховых компаний отказались от контрактов с постпредством, ужесточается выдача служебных виз - российским официальным лицам все труднее выполнять профессиональные обязанности.

Постпредство в этой связи рассчитывает, что швейцарские власти пересмотрят свою "неблаговидную позицию" и вернутся к нормальной практике в дипломатическом общении.