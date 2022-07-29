ТЕМА

Швейцарцы перекрыли кислород российскому постпредставительству

29 июля 2022 | 14:43

Швейцарский банк заблокировал личный счёт российского постпреда при женевском отделении ООН, сообщили РИА Новости в дипломатической миссии.


Там добавили, что ряд швейцарских банков и автостраховых компаний отказались от контрактов с постпредством, ужесточается выдача служебных виз - российским официальным лицам все труднее выполнять профессиональные обязанности.

Постпредство в этой связи рассчитывает, что швейцарские власти пересмотрят свою "неблаговидную позицию" и вернутся к нормальной практике в дипломатическом общении.



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