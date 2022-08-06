Лишен лицензии один табачный производитель, злоупотреблявший контрафактом и уплатой налогов. Остальных не тронули

06 августа 2022 | 10:04

Глава финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев сообщил о лишении лицензии "символа табачного контрафакта и коррупции". По информации УНН, речь идёт об «Юнайтед Табако» не раз становившимся обьектом расследований как правоохранителей, так и журналистов.

«Сегодня лицензии лишился символ табачного контрафакта и коррупции. А потому что красть акциз у армии и пенсионеров, особенно в войну - последнее дело, заниматься которым никому не дадим. Продажные решения судов отменены (с авторами ещё будем разбираться), прикрывавшие «бизнес» налоговики уволены. Ніколи знову!», - написал нардеп.



Гетманцев поблагодарил руководство Государственной налоговой службы, команде Департамента подакцизных товаров «за последовательную, принципиальную и, главное, неподкупную позицию, направленную на наведение порядка на табачном рынке».



И хоть в сообщении нардепа компания не названа, речь идёт о «Юнайтед Табако», чье производство размещается в Желтых Водах Днепропетровской области.



Ранее Гетманцев заявлял, что производитель табачных изделий, работающий в Желтых Водах, продолжают «порочную практику неуплаты акциза армии, что абсолютно обоснованно ведёт к прекращению их противоправной антинародной деятельности».



ООО "Юнайтед Табако" производит дешевые сигареты под брендами PULL и Marshall. Компания работает с 2016 года. За это время компанию не раз называли крупнейшим производителем «серых» сигарет. Компания не единожды привлекала внимание налоговых органов и платила штрафы за уход в «тень». Она также была объектом расследований журналистов. СМИ сообщали, что у "Юнайтед Табако" вероятно, есть еще и политическая "крыша". Компания оформлена на "SENTROTREYD LIMITED" с Маршалловых островов. Этот, вероятно, оффшор контролирует жительница Желтых Вод Елена Бойко. Она — бизнес-партнер Сергея Дробота, экс-директора компании "ВостГОК", которая связана с Русланом Журило. Он со своей стороны — давний партнер экс-нардепов Николая Мартыненко, Максима Полякова, Олега Кришина и даже скандально известного судьи Артура Емельянова. Брат Руслана Журило - Николай - в свое время числился как заместитель директора "Юнайтед Табако".