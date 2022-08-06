ТЕМА

Экс-нардепу Шепелеву дали 15 лет

06 августа 2022 | 10:06

Оболонский суд Киева приговорил экс-нардепа Александра Шепелева к 15 годам тюрьмы по делу о заказе убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.


Как пишет Страна, из решения суда известно, что срок наказания будут отсчитывать с момента задержания Шепелева - 8 февраля 2018 года. С этого момента прошло уже четыре с половиной года.

В пользу дочери убитого с Шепелева должны взыскать два с половиной миллиона гривен в счет возмещения моральных убытков.

Шепелев также является фигурантом дел о растрате средств "Родовид Банка", организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказе убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.



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