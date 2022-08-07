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Всего - побольше!
07 августа 2022 | 12:38 , Олег Ельцов. ТЕМА
Новый этап развития цивилизации: мы все больше потребляем, качество потребляемого – все ниже, потребитель – все непритязательнее.
Пятый раз в Киеве проходит фестиваль Bouquet Kyiv Stage. Действо для гурманов. Приличная аудитория под стать исполнителям: классика, джаз, хоровое пение… Выступления проходят в Софии Киевской и в Золотых воротах.
Второй день завершает безымянный электронщик. Судя по опозданию на 25 минут – это звезда галактического масштаба. Наконец появляется юноша в клетчатой рубашке, садится за стол и начинает шаманить со своими приблудами и ноутбуком. Из динамиков льется нечто примитивное, под стать некогда популярным в пароде дискам «Музыка для релаксации» - никаких музыкальных идей, никакого драйва… Фактически это «ум-ца-ца» в стиле эмбиент. Нет, это не Брайан Ино – отмечаешь с грустью. Добрые полсотни лет назад все это много талантливее сыграно всевозможными Жан Мишель Жарами и Клаусами Шульцами.
Но все эта подростковая попса к тому же звучит отвратительно: какое-то жалкое максимально компрессированное МР-3. Нет, моя мобилка звучит лучше. Аппаратура не виновата: перед этим здесь же выступило блестящее джазовое трио Назгуль Шукаевой – со звуком все было хорошо. Просто наш электронщик либо не знает, что такое качественный звук, либо у него нет пары сотен долларов на нормальную звуковую карту, либо ему плевать на аудиторию.
Через 15 минут мы вынуждены были покинуть зал, не вынеся пытки безвкусицей и браком по звуку. Но, что удивительнее всего: никто не последовал нашему примеру. Весь зал с той же вовлеченностью поглощал откровенный музыкальный трэш – так же, как двумя часами раньше слушал феерическую Назгуль Шукаеву.
Почему люди не в состоянии отличить качественное и талантливое от бездарного – загадка великая есть. Этим же объясняю и низкое качество услуг и товаров повсеместно, популярность фэстфуда во всем: в музыке, еде, сервисе. Главное – больше и дешевле, главное - набить пузо, заполнить полки дешевыми шмотками, а плейлист – неотличимо бездарными новинками. И обязательно просмотреть побольше сериалов и ток-шоу – в производстве это самый бюджетный продукт. И вот то вот: "Покупаешь холодильник - второй в подарок!" Нет, мне не нужны два холодильника. Я хочу купить один, который не сломается через год.
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