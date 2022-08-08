Bouquet Kyiv Stage: атмосфера постапокалипсиса

08 августа 2022 | 01:29 , Олег Ельцов. ТЕМА

Закончился четвертый Bouquet Kyiv Stage – наверное первый фестиваль военного времени. Как это удалось бизнесмену Евгению Уткину и его «Мастер-классу» - загадка.

Только к третьему дню удалось по новой научиться слушать музыку. Ввиду военного положения и перманентных военных тревог на этот раз концерты проходили не на открытом воздухе, а в помещениях Софии Киевской и внутри Золотых ворот. Лучших площадок невозможно представить.

Слушать музыку сегодня – тяжкий труд. Особенно, когда на стенах зала висят фотографии Саши Гляделова, на которых – кровь, горе, разруха. Слушаешь клавесинный дуэт, а на тебя смотрят разрушенные города, сгоревшие броневики, старики, спасающиеся от войны. Ощущение постапокалипсиса – полное.

В первый день собралась буйная кино-фото тусовка. Многие либо снимают войну, либо в ней участвуют. Хипстеры-художники-кинопродюссеры-режиссеры-операторы надели пиксельку и пошли убивать. Еще вчера в это никто не поверил бы. Фронтовики все дружно считают, что эта война надолго, верят, что победим, но заплатим за победу очень дорого. Товарищ, с которым совсем недавно бродяжили по Африке, сегодня воюет в составе очень серьезного подразделения. Помимо 40 кг амуниции и оружия он таскает камеру с четырьмя объективами. Говорит, что «русская рулетка» - детская забава в сравнении с войной. В рулетке вероятность умереть всего 1\6…

Финальное выступление последнего дня – хор Лятошинского. Это было совершенно неземное музыкальное чудо, случившееся в стенах Святой Софии Киевской.

По окончании фестиваля отыскал Уткина, поблагодарил. Он пригласил на следующий фестиваль. А как иначе: победы без музыки не может быть!