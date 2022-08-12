ТЕМА

Панамська компанія заявила претензії на 6,5 гектарів Труханова острова

12 августа 2022 | 13:13

Компанія “Inspiration Solutions S.A” (Панама) вимагає від служителів Феміди скасувати реєстрацію комунальної власності на дві ділянки землі загальною площею більш ніж 6,5 га на Трухановому острові в Києві (орієнтовна ринкова ціна – близько 12 млн доларів). Такі вимоги позивач аргументує наявністю на цій землі його майна.


Ця історія “погано пахне”. Реєстрацією чомусь займалося не столичне управління Держгеокадастру, а його Кіровоградське та Дніпропетровське управління. При цьому, є підозра, що панамська компанія використала схему пошуку “правильного судді”.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Співробітники міліції стежать за порядком під час проведення мітингу з нагоди 193-ї річниці з дня народження поета Т.Шевченка, в Києві в пятницю, 9 березня 2007 р. Цього дня представники УНА-УНСО та інші учасники акції перекрили прохід і не дали можливості прогресивним соціалістам, комуністам і соціалістам покласти квіти до пам'ятника Кобзарю . Співробітники міліції не допустили серйозних зіткнень між опонентами. Фото Олександра Синиці

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100