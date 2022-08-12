Панамська компанія заявила претензії на 6,5 гектарів Труханова острова

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Співробітники міліції стежать за порядком під час проведення мітингу з нагоди 193-ї річниці з дня народження поета Т.Шевченка, в Києві в пятницю, 9 березня 2007 р. Цього дня представники УНА-УНСО та інші учасники акції перекрили прохід і не дали можливості прогресивним соціалістам, комуністам і соціалістам покласти квіти до пам'ятника Кобзарю . Співробітники міліції не допустили серйозних зіткнень між опонентами. Фото Олександра Синиці