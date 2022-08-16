|
На Курской АЭС проблемы. Русские показывают на наши ДРГ
16 августа 2022 | 20:41
ФСБ: украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов.
"Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС"
Возбуждено уголовное дело о теракте, ведется розыск преступников и их возможных сообщников, во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.
также читайте
[12.08.2022]
[12.08.2022]
[08.08.2022]
|
по теме
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
16. 08. 2022 | 11:31
"Демілітаризація в дії", – Подоляк прокоментував вибухи в окупованому Криму
16. 08. 2022 | 11:30
Повітряні Сили ЗСУ поповнилися ще чотирма гелікоптерами
16. 08. 2022 | 11:13
Латвійська Республіка передала Збройним Силам України чотири своїх гелікоптери. Про це у своєму акаунті у Twitter розповів міністр оборони цієї країни Артіс Пабрікс. "ПС України щойно отримали чотири подаровані Латвією гелікоптери, які найближчим часом увійдуть до складу авіапарку ЗСУ. Підтримка України західними країнами не повинна припинитися, поки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ", – зауважив Пабрікс.
«Люди бегут от режима». Число эмигрантов из России в Израиль подскочило до уровня развала СССР
15. 08. 2022 | 20:00
Война в Украине и «закручивание гаек» внутри России спровоцировали волну эмиграции из РФ, которой статистика не видела несколько десятилетий.
ФСБ обвинила Украину в попытке подорвать нефтепровод в Волгоградской области
15. 08. 2022 | 19:58
Украинские спецслужбы пытались подорвать нефтепровод в Волгоградской области, утверждает ФСБ. Для этого они пользовались услугами российских националистов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»