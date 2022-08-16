ТЕМА

На Курской АЭС проблемы. Русские показывают на наши ДРГ

16 августа 2022 | 20:41

ФСБ: украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов.


"Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС"

Возбуждено уголовное дело о теракте, ведется розыск преступников и их возможных сообщников, во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.



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