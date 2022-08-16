На Курской АЭС проблемы. Русские показывают на наши ДРГ

Возбуждено уголовное дело о теракте, ведется розыск преступников и их возможных сообщников, во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.

ФСБ: украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов.