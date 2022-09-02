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Наши враги: ультрафиолет и вредители в погонах
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Опасность повторного нападения врага с Севера остается актуальной. Военно-политическое руководство убеждает, что к такому повороту событий мы уже готовы – не так, как 24 февраля. Смею предположить, что в действительности с каждым днем наша способность эффективно обороняться снижается.
Да кто я, собственно, такой, чтобы делать выводы, противоречащие словам военных экспертов? Я – дилетант с лопатой, перетягавший на своем горбу не одну тысячу мешков с песком, выкопавший не один метр окопов... Все наверное помнят, как в первые дни и недели войны, когда враг зверствовал под Киевом, десятки тысяч киевлян и не только вышли на улицы городов и начали делать то, что должны были сделать инженерные войска до начала войны – оборонительные сооружения. Окопы, блиндажи, боевые точки, противотанковые ежи, колючая проволока опутали буквально всю страну. Основной строительный материал: бетонные блоки и мешки с песком. Много мешков с песком. Очень много. Десятки тысяч людей фасовали тысячи тонн песка в строительные мешки и выстраивали из них оборонительные сооружения. Высокотехнологичные габионы стали появляться позже и в недостаточных количествах.
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