Наши враги: ультрафиолет и вредители в погонах 02 сентября 2022 | 10:16 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] Опасность повторного нападения врага с Севера остается актуальной. Военно-политическое руководство убеждает, что к такому повороту событий мы уже готовы – не так, как 24 февраля. Смею предположить, что в действительности с каждым днем наша способность эффективно обороняться снижается.

Да кто я, собственно, такой, чтобы делать выводы, противоречащие словам военных экспертов? Я – дилетант с лопатой, перетягавший на своем горбу не одну тысячу мешков с песком, выкопавший не один метр окопов... Все наверное помнят, как в первые дни и недели войны, когда враг зверствовал под Киевом, десятки тысяч киевлян и не только вышли на улицы городов и начали делать то, что должны были сделать инженерные войска до начала войны – оборонительные сооружения. Окопы, блиндажи, боевые точки, противотанковые ежи, колючая проволока опутали буквально всю страну. Основной строительный материал: бетонные блоки и мешки с песком. Много мешков с песком. Очень много. Десятки тысяч людей фасовали тысячи тонн песка в строительные мешки и выстраивали из них оборонительные сооружения. Высокотехнологичные габионы стали появляться позже и в недостаточных количествах.



Преодолеть такие линии обороны, появившиеся в каждом регионе, крайне сложно, это связано с огромными потерями врага. Все, что было совершенно безвозмездно накопано-построены простыми украинцами превратило страну в крепость. Но! Сегодня эта крепость стремительно разрушается на глазах, тысячи оборонительных сооружений трансформируются в горы мусора. Фактически страна потеряла все, на что потрачен немалый ресурс и сотни тысяч человекочасов. Мы несем в масштабах Украины многомиллиардные убытки, которых легко могли избежать. Наверное, все замечают, как с каждым днем наши блиндажи и блокпосты буквально рассыпаются. Строительные мешки, в которые насыпан песок, рассчитаны на быстрое разложение на солнце. И вот, сначала верхние ряды мешков обнажили свои песчаные внутренности, а вскоре и вся "лицевая" сторона блок-постов рассыпалась под действием ультрафиолета. Еще месяц и все эти редуты начнут разваливаться от дуновения ветерка и не смогут выдержать попадания даже одной автоматной пули. Блиндажи заростают сорняками, а скоро будут представлять горы песка, смешанного с обрывками мусорных мешков. Все это потребуется собирать и куда-то вывозить. А на этом месте строить новые укрепления. Правда будет это ближе к осени и зимой – под дождем, снегом, в холод.



Так про какое укрепление обороноспособности нам рассказывают? Кто ответит за бардак? Что это: следствие халатности или злой умысел?



Не могу поверить, что люди в форме не видят происходящего и не знают, что с этим делать: они ж военные академии кончали. А ведь все так просто! Нужно всего лишь одному генералу инженерно-строительных войск оторвать дупу от мягкого кресла и дать команду: защитить мешки от воздействия солнца чем угодно: любой пленкой, ветошью, "украсить" на конец бурьяном, вырванным из ближайшего газона. А почему не запустить массовый выпуск километров сетки для укрытия? В конце-концов, в строительных магазинах продается дешевая садовая сетка разной плотности – она уменьшает воздействие ультрафиолета, делает укрепление из белых мешков менее заметным. Военспецы возразят, что синтетические сетки опасны ввиду возгорания при стрельбе. А синтетические мешки, в которых насыпан песок, для блиндажей, не опасны?...



И ведь все мы дружно мечтаем как победим врага, как начнем отстраивать Украину – новую, без идиотов во власти, без воров, как все у нас будет по-европейски, современно и технологично. Меня мучают сомнения. Что мы сможем делать по-современному, если не в состоянии даже поддержать сохранность такого просто сооружения как блокпост? И ведь западные партнеры, которые в ущерб собственной обороноспособности передают нам современнейшую технику на миллиарды долларов и евро тоже видят эту дикую картину при посещениях Украины. Думаете, у них не закрадывается подозрение, что к технике, приобретенной на налоги их граждан, у нас такое же отношение? И почему мы просим миллиарды на поддержку нашего бюджета, когда сами же уничтожаем сооружения стоимостью миллиарды гривен?



После почти полугода войны никто в Минобороны не понес наказания за это головотяпство, не кинулся срочно исправлять ситуацию... Да что говорить, если только спустя пять месяцев войны после смертей тысяч мирных жителей и сотен детей, власть наконец соизволила озаботиться оборудованием школьных укрытий. Про программу организации таких укрытий для остальных граждан даже речь не идет. Специально интересовался у председателя нашего ОСББ: появлялся ли представитель Гражданской обороны района, давал ли указания как лучше оборудовать укрытие в подвале, где сделать резервный выход, куда установить емкость с водой, как выбрать наиболее безопасное место?... Не приходил, не советовал, не давал указаний... Если в вашем доме как-то иначе – опровергните мои слова.



Нет, я не жду милости от властей. Но пусть и она не ожидает, что во второй раз появятся из ниоткуда тысячи волонтеров, чтобы разобрать завалы на месте укрепсооружений, которые они строили совсем недавно и начнут паковать новые тысячи мешков и отстраивать разрушенные блок-посты. Заметьте: разрушили их не вражеские войска, а наши идиоты в погонах, которым за это ничего не будет.





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