ТЕМА

Еще раз про удары по центрам принятия решений

21 августа 2022 | 16:06 , Олег Ельцов. ТЕМА

На этот раз поводом возопить об этом для госпожи Симонян – одного из горластых рупоров рашизма стало пренеприятнейшее событие: в Москве подорвали представительницу младшего поколения Дугиных – российско-фашистских идеологов. Все сразу стали тыкать пальцами в нашу сторону: покушались на идеолога скреп и хороводов, а изничтожили евойную невинную дочку!


И никто в Рашастане не сомневается, что Дугина убили именно наши именно за его пропагандистскую деятельность. Мол – больше не за что: бизнесами не баловался. Ну, это еще следует проверить. Как-то не заведено за поребриком, чтобы питаться исключительно духовными скрепами. У них даже повара становятся хозяевами частных военных компаний, а скрипачи и массажисты – миллиардерами. Но если Дугин-старший был просто безумным бескорыстным стариком, вонючим к тому же (утверждают, что тот моется крайне редко – так он «возвращается к корням»), то кто сказал, что дочка его такая же вонючая и бескорыстная? Вполне может быть, что влезла в бизнес-отношения под прикрытием папиного имени, решила кинуть партнеров…
Но вернемся к черноротой Симонян. На кого рассчитаны эти бесконечные камлания про необходимость ударить по центрам принятия решений? Эти центры – глубоко под землей, о чем на Раше прекрасно известно, ибо построены они в глубокой совковой древности: руководство ГШ ЗСУ, КМ, ОП, ВР – все под землей. Могут жить и трудиться там месяцами. И ни одна ядерная бомба им не страшна. Все, что могут устроить рашисты – пульнуть по госзданиям, в которых трудятся клерки, не принимающие решений. Но с тем же успехом они могут стрельнуть по спальным районам, где эти клерки живут. Собственно, это враг делает с завидной регулярностью, от чего наша решимость окончательно похоронить эту уродскую империю только растет. Там о чем вопиет роспропаганда, чем она нас пугает?.. А памятуя о легендарной «точности» аналоговнетных ракет, можно вместо здания на Банковой попасть в одно из братских посольств, расположившихся в правительственном квартале: Ирана или КНР. Да никогда в жизни они не стрельнут по Липкам!
И, заметьте: чем больше они стреляют по нам, тем меньше безопасных мест остается на их территории. Собственно, их уже не осталось. И если из Крыма они еще могут вовремя свалить, то куда ж они из Москвы повалят? А из Белгорода, из Курска?.. Выход один: должным образом отреагировать на команду: «Хэндэ хох, русиш швалье»… Тобто: «Добрий вечір, ми з України!»


комментарии [1]

22.08.2022 09:12     Скрімер У Дениса Казанського в телеграм пабліку є посилання на твіт російського журналіста Sasha Sotnik де він робить спробу конкретизувати і розкрити питання бізнес-підстав цього убивства.
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