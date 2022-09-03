Главное - не напрягайся!

Как только грянула промреволюция, достижения НТР хлынули как из рога изобилия, жить становилось с каждым днем все легче, все комфортней, все малозатратней. И врожденная лень человечества поменяла трэнд: все меньше желающих вкалывать как молодитлка, чтобы получить больше благ. Да, уровень необходимомого минимума для существования также неудержимо растет, но с каждым днем новые миллионы граждан ломают этот трэнд. На курортах Тайланда все больше дауншифтеров, кторые отказываются от благ цивилизации дабы меньше работать за счет сокращения потребления, но больше ничего не делать, но по возможности больше веселиться. Цивилизация превратилась в охотников за удовольствиями, все мечутся в поиске серотонина.

Как только грянула промреволюция, достижения НТР хлынули как из рога изобилия, жить становилось с каждым днем все легче, все комфортней, все малозатратней. И врожденная лень человечества поменяла трэнд: все меньше желающих вкалывать как молодитлка, чтобы получить больше благ. Да, уровень необходимомого минимума для существования также неудержимо растет, но с каждым днем новые миллионы граждан ломают этот трэнд. На курортах Тайланда все больше дауншифтеров, кторые отказываются от благ цивилизации дабы меньше работать за счет сокращения потребления, но больше ничего не делать, но по возможности больше веселиться. Цивилизация превратилась в охотников за удовольствиями, все мечутся в поиске серотонина.

В медиа, внешне изменившихся революционно, все по-старому: минимум усилий по добыванию информации, максимум удовольствия от ее потребления. А вот это вот все: представление разных точек зрения, объективность и профессионализм - это вторично. В прошлом эту задачу выполняли профи, тем самым облегчая задачу читателю и реализуя ту доминирующую потребность в минимизации затрат читателя. За этот сервис читатель готов был платить деньги, на которые и жили все эти ВВС.

Но грянула интернет-революция, расплодились соцсети с их лайками, возможностью удовлетворить свою уверенность в том, что ты такой же, как эксперт из Оксфорда, как профильный журналист. А че: каждый ведь в школе сочинения писал! Так за что платить журналюгам, если можно просто заплатить интернет-провайдеру и потреблять все: от порнухи до срачей в соцсетях, добавляю собственную толику к этому информационному трэшу.

А достоверность-объективность: никого никогда она по большому счету не волновала. Читатель отказался содержать тех, кто делал за них грязную работу - отбор фактов, сопоставление точек зрения и пр.

Это - основная тенденция современной эпохи, которую модно называть постмодерном. И она распространяется не только на медиа. Все эти футболисты и свадебные фотографы во власти, писатели и музыканты, которых теперь избирают не профи, а необразованная толпа, все эти творцы современного искусства, не понимающие что есть цвет, не способные достоверно нарисовать лошадь, зато усиленно продуцирующие квадратики, пятнышки и очень концептуальные линии - это все явление одного порядка.

Следует констатировать: человечество благодаря достижениям НТР уверенно движется к деградации. А вот когда мы разучимся обслуживать серверы, обеспечивающие деятельность соцсетей, производить чипы и сложную технику, большинство снова разучится писать и говорить, заменяя общение мычанием - тогда наступит Неосредневековье и снова появятся журналисты, потому что читателю, не разучившему читать, по прежнему будет росто влом что-то анализировать - это требует значительных усилий, а мозг как известно, потребляет слишком много энергии.