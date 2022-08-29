ТЕМА

На Херсонщині намітився наступ

29 августа 2022 | 12:52

Очільники області через Телеграм закликають населення запастися водою й зарядити павербанки.


Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного пресцентра сил оборони півдня України, щойно підтвердила, що українські військові змусили 109 полк «НМ ДНР» відійти зі своїх позицій.

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