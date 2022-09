«Против нас бросают всё». Как развивается украинское контрнаступление на Херсон 04 сентября 2022 | 08:48 распечатать [0] комментарии [0] Даже промежуточные результаты начавшегося в понедельник контрнаступления украинской армии под Херсоном оценить сложно. Украинские власти воздерживаются от комментариев, а их заявлениям общего характера об успешном начале наступления Министерство обороны России противопоставляет собственные — о его провале. Согласно сообщениям западных СМИ, основанным на комментариях военных и чиновников западных стран и самой Украины, а также участвовавших в операции солдат, можно сделать несколько предварительных выводов.

это не столько единое масштабное наступление, сколько серия операций разного рода, от уничтожения военной инфраструктуры в российском тылу до собственно боевых действий на линии фронта;

в противостоящих войсках более-менее достигнут паритет;

российские войска сохраняют превосходство в вооружениях, но им сильно не хватает живой силы;

успехи на фронте у украинской армии есть, но потери высоки. Необычное наступление «В контрнаступлении Украина использует необычную военную тактику, — пишет Financial Times. — По оценкам, в Херсонской области находится около 30 000 российских военнослужащих. Но вместо того, чтобы наступать на них, развернув войска в стиле операций Второй мировой войны, Киев планирует подорвать их желание сражаться, перерезав линии снабжения и пути отхода с помощью точных ударов ракетами, беспилотниками и артиллерией, партизанских действий и ближнего боя». «Для этого может потребоваться ряд усилий, но важен конечный результат — возвращение Херсона под управление Украины, а не то, как это выглядит, — сказал газете бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк, который сейчас возглавляет Центр оборонных стратегий. — Добиться в этом успеха важнее, чем сделать это быстро». Первоначально украинское командование планировало более масштабную операцию, предполагавшую в том числе освобождение Запорожья. Но вместе с американскими военными специалистами оно провело командно-штабные игры, и те убедили украинцев ограничить и цели, и географию, чтобы не увязнуть в боях на нескольких фронтах, рассказали CNN многочисленные источники в США и других западных странах, а также в Украине. Теперь речь идет об освобождение Херсона. Начавшиеся два месяца назад удары по российским тылам (включая военные базы, в том числе в Крыму, склады с оружием, линии снабжения, центры оперативного командования), а также диверсии и партизанские акции стали подготовкой к нынешнему наступлению. Очень много раненых «Не думаю, что пока возможно подтвердить, насколько продвинулись украинские войска, но с помощью ударов по мостам они, безусловно, подорвали способность русских передвигаться на север и на юг» от Херсона и через Днепр, сказал в среду CNN высокопоставленный представитель НАТО. The Wall Street Journal поговорила в госпитале с восемью раненными украинскими солдатами, которые участвовали в начавшемся в понедельник контрнаступлении. Газета не раскрывает их имена и местоположение. По их словам, бои на пути к Херсону идут крайне ожесточенные, но украинские войска продвигаются вперед. 32-летний рядовой Иван рассказал, что наступление началось успешно для его отряда, который в первые часы отбил у российских войск деревню. В тот же день он попал в госпиталь, но показал фотографию еще одной деревни, которую, по его словам, его отряд занял во вторник (ее прислали его сослуживцы). По словам Ивана, некоторые российские солдаты оставляют позиции, бросая вооружение и устанавливая мины-ловушки на трупах убитых сослуживцев. Раненых очень много, сказал WSJ руководитель реанимационного отделения госпиталя, — больше, чем он видел за любую неделю с начала войны. Украинские подразделения продвинулись на некоторых направлениях, «мы знаем об отступающих в Херсонской области российских частях», заявил в среду журналистам бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Фронтовой паритет Украинская и российская армия сейчас находятся в более равных условиях, чем можно было предположить еще несколько месяцев назад, уверили CNN многие официальные лица. По словам американского военного, преимущество России в огневой мощи украинцы компенсировали приобретенным «профессионализмом». По словам представителя НАТО, «с точки зрения перспектив, Украина сейчас гораздо ближе к паритету [с Россией] по количеству войск в Херсонской области, чем в последние недели» в восточных областях страны. «Против нас бросают всё, — сказал WSJ 22-летний украинский солдат, по словам которого, российские войска используют артиллерию, танки, вертолеты, минометы. — У них много вооружений, но мало людей». Это подтверждают и американские военные. «Российская армия страдает от катастрофической нехватки живой силы в Украине», — сказал в среду американский чиновник, ссылаясь на разведданные (его цитирует Reuters). Украинцы надеются, что под сильным натиском, отрезанные от тыла, не получающие подкрепления из-за Днепра российские военные в итоге решат не продолжать сопротивление. «Русские боятся выглядеть слабыми и предпочтут отступить, чем признать поражение, — сказал FT украинский советник. — Но если не предпочтут, тогда мы сойдемся вплотную в финальной схватке».



