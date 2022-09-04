«Против нас бросают всё». Как развивается украинское контрнаступление на Херсон

- это не столько единое масштабное наступление, сколько серия операций разного рода, от уничтожения военной инфраструктуры в российском тылу до собственно боевых действий на линии фронта;
- в противостоящих войсках более-менее достигнут паритет;
- российские войска сохраняют превосходство в вооружениях, но им сильно не хватает живой силы;
- успехи на фронте у украинской армии есть, но потери высоки.
Необычное наступление
«Для этого может потребоваться ряд усилий, но важен конечный результат — возвращение Херсона под управление Украины, а не то, как это выглядит, — сказал газете бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк, который сейчас возглавляет Центр оборонных стратегий. — Добиться в этом успеха важнее, чем сделать это быстро».
Первоначально украинское командование планировало более масштабную операцию, предполагавшую в том числе освобождение Запорожья. Но вместе с американскими военными специалистами оно провело командно-штабные игры, и те убедили украинцев ограничить и цели, и географию, чтобы не увязнуть в боях на нескольких фронтах, рассказали CNN многочисленные источники в США и других западных странах, а также в Украине. Теперь речь идет об освобождение Херсона.
Начавшиеся два месяца назад удары по российским тылам (включая военные базы, в том числе в Крыму, склады с оружием, линии снабжения, центры оперативного командования), а также диверсии и партизанские акции стали подготовкой к нынешнему наступлению.
Очень много раненых
«Не думаю, что пока возможно подтвердить, насколько продвинулись украинские войска, но с помощью ударов по мостам они, безусловно, подорвали способность русских передвигаться на север и на юг» от Херсона и через Днепр, сказал в среду CNN высокопоставленный представитель НАТО.
The Wall Street Journal поговорила в госпитале с восемью раненными украинскими солдатами, которые участвовали в начавшемся в понедельник контрнаступлении. Газета не раскрывает их имена и местоположение. По их словам, бои на пути к Херсону идут крайне ожесточенные, но украинские войска продвигаются вперед.
32-летний рядовой Иван рассказал, что наступление началось успешно для его отряда, который в первые часы отбил у российских войск деревню. В тот же день он попал в госпиталь, но показал фотографию еще одной деревни, которую, по его словам, его отряд занял во вторник (ее прислали его сослуживцы).
По словам Ивана, некоторые российские солдаты оставляют позиции, бросая вооружение и устанавливая мины-ловушки на трупах убитых сослуживцев.
Украинские подразделения продвинулись на некоторых направлениях, «мы знаем об отступающих в Херсонской области российских частях», заявил в среду журналистам бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Фронтовой паритет
Украинская и российская армия сейчас находятся в более равных условиях, чем можно было предположить еще несколько месяцев назад, уверили CNN многие официальные лица. По словам американского военного, преимущество России в огневой мощи украинцы компенсировали приобретенным «профессионализмом».
По словам представителя НАТО, «с точки зрения перспектив, Украина сейчас гораздо ближе к паритету [с Россией] по количеству войск в Херсонской области, чем в последние недели» в восточных областях страны.
«Против нас бросают всё, — сказал WSJ 22-летний украинский солдат, по словам которого, российские войска используют артиллерию, танки, вертолеты, минометы. — У них много вооружений, но мало людей».
Это подтверждают и американские военные. «Российская армия страдает от катастрофической нехватки живой силы в Украине», — сказал в среду американский чиновник, ссылаясь на разведданные (его цитирует Reuters).