Як РФ змарнувала "радянські" запаси снарядів, та як "доб’ють" танки та САУ

Учора російське видання The Insider виступило з публікацією, зміст якої вкладається в таку тезу – якщо Кремль і далі підтримуватиме нинішню інтенсивність війни проти України, уже до зими 2022 року РФ фактично залишиться без технічних ресурсів для продовження бойових дій. Мабуть, в історії воєн це – перша така публікація, коли представники ворога прямо зізнаються, що їх держава має обмежені ресурси для подальших боїв. Незалежно від їх мотивації, наведені в публікації кількісні та якісні оцінки заслуговують на увагу та аналіз. Чим власне ми нижче й займемось. Артилерія та боєприпаси У нас циркулює стійкий міф, що армія РФ начебто має гігантські запаси боєприпасів виробництва СРСР, тому начебто може безлімітно підтримувати "вогневий вал" проти ЗСУ на фронті. Автори The Insider стверджують протилежне – левову частку свого радянського арсеналу боєприпасів армія РФ вичерпала до 2002 року, під час декількох воєн проти Чечні. Та остаточно "доточила" під час війни у Сирії протягом 2014-2016 року. Артилерія армії РФ під час першої війни проти Чечні, 1990-ті, архівне фото з відкритих джерел Справою відновлення свого арсеналу снарядів Міноборони РФ предметно зайнялось лише в 2010-х роках. За останнє десятиріччя темпи поповнення складів БК російських збройних сил орієнтовно виглядали так: до 0,5 млн відновлених снарядів та до 1,2 млн снарядів нового виробництва, загалом до 1,7 млн снарядів на рік. Так автори The Insider роблять висновок, що на початок вторгнення в Україну у лютому 2022 року армія РФ мала запас в 15 млн снарядів, із яких витратила мінімум 7 млн снарядів (обсяг втраченого БК на мінімум 50 складах, що зазнали ураження HIMARS від ЗСУ – оцінити поки складно). В періоди "затишшя" рашисти щодоби витрачають до 24 тисяч снарядів, в періоди "загострення" - до 60 тисяч снарядів, і якщо вони будуть "валити" такими ж темпами, то до зими в армії РФ почнеться "снарядний голод". Від Defense Express додамо таке припущення. Підтримувати темпи "вогневого валу" на фронті армії РФ вдавалось і завдяки передачі снарядів із арсеналів білоруської армії. І наскільки довго режим Лукашенко готовий і далі так підтримувати Кремль – невідомо, бо у відкритому доступі нема оцінок запасів ЗС Білорусі. Міноборони України в публічній комунікації заявляло, що Росія намагається викупити на світовому ринку усі можливі боєприпаси "радянських" калібрів. Цілком можливо, що такі "перекупки" також були джерелом поповнення снарядних арсеналів військ РФ. Що стосується ресурсу по артилерії, то тут автори The Insider ставлять такі акценти. САУ радянського та російського виробництва також мають ресурс ствола усього 2-3 тисячі пострілів, після чого ствол потрібно міняти. А у передвоєнні роки Кремль вчиняв дуже "дальновидно", коли купував специфічне західне обладнання для виробництва артистем (наприклад, в Австрії) для підприємств, що потім банкрутували. Підприємства російського ОПК, що спеціалізуються на виробництві артилерії та боєприпасів, працюють у 10 раз менш продуктивніше, аніж оборонні підприємства США. Щоб бодай якось надолужити відставання, росіянам доведеться в рази збільшувати кількість працівників на заводах, а на це у них нема ані спеціалістів, ані відповідної "вільної робочої сили". Тут навіть виникає оборот – "перехід до мануфактурного виробництва замість заводського". Хоча при цьому стверджується, що в 2022-2023 роках підприємства російського ОПК по виробництву стволів та боєприпасів для артилерії ще зможуть утримувати раніше набраний темп виробництва. Тому до кінця 2022 року в рашистів стволи на САУ та буксированих артсистемах почне рвати інтенсивно. "У запасі" в них будуть хіба що РСЗВ, де ресурс напрямляючих в рази вищий, аніж у ствольній артилерії. Хоча запас реактивних снарядів в армії РФ перебільшувати не варто – наприклад, в 2017 році рашисти отримали лише 10,7 тисяч нових реактивних снарядів. Додамо також – оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець стверджує, що свій ресурс на даний момент вичерпало уже до 87% артсистем армії РФ. Бронетехніка Що стосується бронетехніки армії РФ, тут автори The Insider ставлять наступні акценти. Моторесурс двигунів танків Т-72 та Т-80 складає усього 1000 мото-годин, після чого двигуни потрібно міняти. Для порівняння: навіть якщо рашисти вмикають на своєму танку двигун лише на 2-3 години на добу, там уже є напрацювання порядка 500 мотогодин, а в реальних умовах напрацювання може бути значно більшим. Уже до зими 2022 року більшість ББМ армії РФ доведеться відправляти на заводський ремонт. А там рашистів чекає новий "сюрприз" - до війни Росія виготовляла танкові двигуни на імпортному обладнанні. А як підтримувати працездатність таких потужностей в умовах санкцій Заходу – питання лишається відкритим. В умовах "мирного часу" армія РФ щороку отримувала до 650 ББМ, із них – до 170 одиниць модернізованих Т-72Б3 та до 50 модернізованих Т-80БВМ, виробництво нових Т-90М – до двох десятків у рік. Додамо – оглядач групи "Інформаційний спротив" Машовець наводить дані, що на даний момент лише до 25% всіх танків армії РФ не вичерпали свій головний ресурс – ресурс ствола гармати. Ну а від себе залишимо відкритим таке питання – чи є у рашистів можливості для ремонту архаїчних Т-62М. Авіація та керовані ракети Автори The Insider наводять "оптимістичну" оцінку, що до війни РФ була здатна щороку виробляти максимум 225 ракет - до комплексів "Искандер" та "Калибр", КР типів Х-101 та Х-32. Ракети типів Х-555 та Х-22 Росія більше не виробляє. Щодо ракет типів Х-59 та Х-35 ясності нема. Втім, і так ясно, що для відновлення відстріляного по Україні арсеналу ракет Росії знадобиться мінімум 10 років. Щодо авіації ситуація виглядає так. Автори The Insider наголошують, що ЗС РФ досі утримувати на кордонах з Україною угрупування в 420 бойових літаків та 360 гвинтокрилів завдяки тому, що інтенсивність авіації упала, відповідно фактор поломок спрацьовує з меншою регулярністю. У 2010-х роках російських ОПК щороку передавав для ЗС РФ до 35 нових бойових літаків та до 30 нових гвинтокрилів, та від 130 до 200 одиниць модернізованої авіатехніки. Але на даний момент ці цифри втратили свою актуальність через такий "технологічний" резон – російський ОПК планував у 2020-х роках перейти на виробництво "аналоговнєтних" Су-57 та подібної авіатехніки, тому скорочував потужності для виробництва "класичних" Су-34, Су-35 та іншого "літаючого металобрухту", який "помножила на нуль" наша ППО. Тому зараз рашистам буквально "на ходу" доведеться "перебудовуватись" для відновлення втраченого авіапарку замість перспективних "аналоговнєтів". Через що і в цьому розділі автори The Insider наголосили, що "авіаційний" дивізіон російського ОПК також почне нагадувати мануфактуру, а не заводське виробництво.



