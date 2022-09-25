Психоделический трип 25 сентября 2022 | 21:09 , Мартин Гал распечатать [0] комментарии [0] как получить околосмертный опыт при помощи психоделика и улучшить свою жизнь по примеру Олдоса Хаксли.

Можно ли сказать нечто, когда перед тобой ничто?

Олдос Хаксли Смерть всегда привлекательна как предмет познания. Прежде всего потому, что жизнь известна всем, а смерть — никому. Но существует единственное состояние, при котором живой человек соприкасается со смертью, а потом возвращается назад к нам. Это состояние клинической смерти, когда на 3–5 минут человек как будто умирает, у него останавливается сердце, он перестает дышать. И если он умирает совсем, то говорят, что клиническая смерть стала смертью биологической — абсолютным событием безвозвратного ухода человека из жизни. Биологическая смерть как психологический феномен нам неподвластна и потому неинтересна, а вот околосмертный опыт людей, переживших клиническую смерть и оставшихся в живых, может быть предметом изучения ученых разных направлений: врачей, психологов, биологов, философов, мистиков и даже религиозных деятелей. Дело в том, что у нас нет опыта смерти. Испытанным, в полном смысле слова, является лишь то, что пережито, осознано. У нас есть опыт смерти других, но это всего лишь суррогат, он поверхностен и не слишком нас убеждает Альбер Камю, нобелевский лауреат по литературе 1957 года ОПЫТ СМЕРТИ Множество различных воспоминаний собрано учеными от людей, которые пережили клиническую смерть. Большинство из этих свидетельств идентичны — это говорит о том, что процесс умирания как психологический опыт имеет общие черты. Моя душа вышла! Вначале все это было очень тяжело, но затем я увидел очень яркий свет. Казалось, что сначала он был немного тусклым, но затем стал мощным сиянием. Просто множество света, ничего, кроме ярчайшего, сверкающего света. Свет был ярким, желтовато-белым, и больше белым. И необычайная яркость: он покрывал все и, однако, не мешал мне видеть все вокруг: операционную, врачей и сестер, все. Я отчетливо мог видеть, и он не слепил. Сначала, когда возник свет, я не совсем понимал, что происходит. Но потом он спросил меня, как бы задал мне вопрос, — готов ли я умереть? Было так, будто говоришь с кем-то, но не видишь с кем. Свет говорил со мной, этот голос принадлежал именно ему. Теперь я думаю, что голос, говоривший со мной, действительно понимал, что я не готов умереть Рэймонд Моуди «Жизнь после жизни» Доктор медицины и философ Р. Моуди, посвятивший всю жизнь исследованию околосмертного опыта и собравший более 150 свидетельств от людей, переживших клиническую смерть, определил не только сходство их воспоминаний, но также и одно важное последствие, которое наблюдалось у всех: «околосмертный опыт всегда вызывает положительную, а иногда и радикальную трансформацию личности». Многие из людей, переживших клиническую смерть, считали, что после этого невероятного психологического происшествия они начали новую жизнь, исполненную смысла и любви к окружающим. Все эти положительные моменты несостоявшегося умирания и неслучившейся смерти были тщательно изучены и другими учеными, но совершенно в ином направлении. Они попытались искусственно создать и воспроизвести опыт смерти при помощи психоделиков1. Винсент Ван Гог. Звездная ночь. Холст, масло, 1889 Психоделики, которые после бурных 50–60-х годов прошлого века пережили годы довольно долгого забвения как запрещенные и вредные для организма наркотические вещества, в 10–20-х годах века нашего переживают возрождение интереса к ним, как со стороны медицины, так и со стороны психологии. Биологи, к области интересов которых относятся растения, из которых эти вещества добывают, даже придумали этому явлению шикарное название — психоделический ренессанс. Многие ученые начали работать с давно запрещенными наркотиками и определили, что они обладают огромным потенциалом при лечении ряда неврологических заболеваний: речь шла о различных психических расстройствах и болезни Альцгеймера. Но прежде чем мы расскажем о сути современных научных экспериментов с психоделиками, давайте проведем небольшой экскурс в историю данного вопроса, который связан с гениальным писателем XX века Олдосом Хаксли, ибо его роль в истории изучения психоделиков и их влияния на человека сложно переоценить. Олдос Хаксли / babelio.com ОЛДОС ХАКСЛИ И ЕГО ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ ТРИП 2 Что такое психоделия? Взгляните на Брейгеля или Босха. Эти ребята творили чёрт знает что! Не знаю, ели ли они грибы, или что ещё. Но то, что внутри тебя, вовсе не обязательно должно находить выход с помощью наркотиков Клаус Форман В Thе Guardian психоделический опыт Олдоса Хаксли был описан так: Пятого мая 1953 года романист Олдос Хаксли растворил в стакане воды четыре десятых грамма мескалина3, выпил содержимое, а затем расслабился и стал ждать, когда препарат подействует. Хаксли принял наркотик в своем калифорнийском доме под непосредственным наблюдением психиатра Хамфри Осмонда, которому писатель добровольно предложил себя в качестве «на все готовой морской свинки» Чуть позже, после этого мескалинового опыта, Олдос Хаксли написал эссе «Двери восприятия», где изложил пережитые им ощущения необыкновенно ясного разума, сверхъестественного прозрения и невообразимого взгляда на мир: Я видел то, что видел Адам в утро творения, — миг за мигом, чудо обнаженного существования. Книги, например, которыми уставлены полки по стенам моего кабинета. Как и цветы, они сияли более яркими красками, более глубоким значением, когда я смотрел на них. Красные книги — как рубины; изумрудные книги; книги, переплетенные в белый нефрит; книги из агата, аквамарина, желтого топаза; ляпис-лазурные книги, чей цвет был так интенсивен, так по самой сути своей значим, что они, казалось, вот-вот покинут полки, чтобы настойчивее предложить себя моему вниманию Само понятие психоделия4 было придумано Хаксли в переписке с доктором Осмондом, а препараты, которые были синтезированы и вызывали эти состояния просветленности разума, были названы впоследствии психоделиками. Винсент Ван Гог. Оливковая роща — Оранжевое небо. Холст, масло, 1889 Олдос Хаксли был одним из первых людей в мире, которые догадались, что применение психоделиков способно раскрыть новую страницу в изучении тайн человеческого сознания. Как справедливо написали в конце статьи Thе Guardian: Хаксли считал, что галлюциногены открывают «редукционный клапан» в мозге, который обычно не позволяет человеку мыслить широко. В 1963 году, умирая от рака, он просил жену дать ему ЛСД. Хаксли интуитивно понимал то, что затем было подтверждено научно СУТЬ НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И РЕЗУЛЬТАТЫ Заряжаем Вселенную в пушку. Целимся в мозг. Огонь! Алан Уотс Исследователи из Имперского колледжа Лондона решили изучить связь между опытом употребления психоделика DMT5 и рассказами о клинической смерти. Результаты, опубликованные ими в швейцарском журнале «Границы в психологии», выявили большую схожесть между опытом клинической смерти и опытом людей, принимавших DMT. Для исследования были взяты 13 здоровых волонтеров, которым под наблюдением врачей ввели препарат DMT. Затем ученые дали участникам эксперимента заполнить точно такой же опросник, который ранее заполнили 67 человек, имеющих опыт клинической смерти. Доктор Робин Кархарт-Харрис, ведущий сотрудник группы исследований психоделического опыта в Имперском колледже Лондона, подытоживая результат исследований, сказал: Это открытие важно, поскольку говорит, что клиническая смерть происходит из-за значительных изменений в работе мозга, а не по причинам, находящимся вне мозга. DMT — замечательный инструмент, позволяющий изучить и лучше понять психологию и биологию умирания Исследователи также отметили небольшие, но важные отличия реакции на DMT и на клиническую смерть. Принятие DMT проходило с чувством «вхождения в область внеземного», а клиническая смерть приносила сильное ощущение «нахождения в точке невозврата». Крис Тиммерманн, один из авторов исследования, объясняет: Хотя и есть некоторое пересечение между опытом клинической смерти и вызванным DMT состоянием, контекст, в котором оба переживания происходят, совершенно разный. DMT — сильный психоделик, он способен изменять активность мозга в той же степени, что и клиническая смерть. Мы надеемся, что дальнейшее изучение этого феномена позволит измерить изменения активности мозга, происходящие, когда люди принимают препарат. Это, как и остальная наша работа, поможет изучить влияние на мозг, а также получить медицинское применение в будущем Последние исследования американского Университета Джона Хопкинса подтвердили результат эксперимента британских ученых и доказали, что положительные психические изменения в отношении к жизни, присущие людям, которые испытали клиническую смерть, сходны с психологическими изменениями у тех, кто принимал психоделики и пережил психоделический трип. Почти у 90% испытуемых Университета Хопкинса наблюдалось уменьшение страха смерти после пережитого опыта. Большинство из них также заявили о личном преображении, усилении ощущения счастья и возросшем желании жить. Еще одна группа ученых под руководством Аттилы Сабо из Университета Осло в своем недавнем исследовании воздействия эндогенного DMT по защите клеток коры головного мозга — нейронов — подтвердила огромную роль DMT в физиологии человеческой клетки. Ученые пришли к выводу, что этот препарат пригодился бы военным летчикам, регулярно страдающим от гипоксии. Возможно, в будущем DMT будет применяться наряду с другим ныне запрещенным наркотическим средством — псилоцибином, который оказался очень эффективным средством лечения депрессии. Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с васильками. Холст, масло, 1890 Какое бы будущее ни ждало фармакологию психоделиков — обречены ли они приносить нам только вред или дарить пользу — это зависит от дальнейшего хода научного прогресса. Но тот факт, что фармацевтические компании начали разработку запатентованных версий галлюциногенов, а в 2021 году прогнозировалось, что зарождающаяся легальная психоделическая индустрия к 2027 году составит оборот в 10 миллиардов долларов, говорит об огромной научной перспективе этого вопроса. Несомненно одно: в историю науки войдет подвиг писателя Олдоса Хаксли, который, рискуя жизнью, стал участником психоделического эксперимента и раскрыл новую страницу в книге о человеке. Примечания: 1Психоделик в переводе с древнегреческого означает «ясная душа» — это класс психоактивных наркотических веществ, изменяющих восприятие и влияющих на эмоциональное состояние и многие психические процессы человека. 2Психоделический трип в переводе с древнегреческого означает «проявляющий дух» — это измененное состояние сознания, характеризуемое отличным от типичного восприятием и интенсивным процессом осознания, которое возникает после употребления психоделиков. 3Мескалин — психоделик, является природным галлюциногеном и широко распространен в странах Центральной и Южной Америки. Добывается путем переработки растения — кактуса пейот. Мескалин дает галлюциногенный эффект, который может продлиться до 12 часов. Эффект от мескалина во многом схож с ЛСД, и как от любого другого наркотического препарата от мескалина развивается стойкая психическая зависимость. 4Психоделия — фантасмагория наркотического транса, вызванного приемом психоделиков, измененное состояние сознания и неустойчивое состояние психики. Этим термином стали также обозначать целый пласт контркультуры, а иногда этим словом обозначают какое-то очень странное явление. 5DMT или Диметилтриптамин — психоделик, вызывающий измененное состояние сознания с переживанием религиозно-мистического опыта, с интенсивными визуальными и слуховыми галлюцинациями, изменением восприятия времени и реальности. По химической структуре DMT схож с серотонином — одним из важных нейромедиаторов головного мозга человека. Психоделик DMT даже вырабатывается в небольших количествах человеческим организмом в процессе нормального метаболизма. Он является основной психоактивной составляющей в аяуаске, психоделическом напитке из лиан, использующемся при церемониях в Южной и Центральной Америке. ИСТОЧНИК



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