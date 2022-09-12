Нелегалы, осведомители и киллеры. Как Германию наводнили российские шпионы — расследование Der Spiegel

12 сентября 2022 | 09:39

Российские спецслужбы уже много лет ведут тайную борьбу с Западом. Они проникают в компьютерные сети, шпионят за политиками, проводят диверсии и даже убивают неугодных Кремлю.

Почему Германия, одна из главных мишеней ГРУ и СВР в Европе, так поздно осознала опасность? Forbes выбрал главное из расследования Der Spiegel.

Мария Адела К. внезапно исчезла на пять месяцев, но затем также внезапно объявилась в Facebook. В эмоциональном посте она написала друзьям, что должна “сказать правду”: у нее рак. Тридцать два ее френда тут же отозвались словами сочувствия и поддержки. Но затем К. снова исчезла, оставив их в неведении.

Пост о раке — фальшивка, как и многое в жизни Марии Аделы К. Вернее, все в ее жизни. Скрытность и обман — главное в ее профессии. На самом деле мнимая предпринимательница Адела К. — агент РФ в Германии. Совместное расследование Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и La Repubblica указывает на то, что она работала в ГРУ, шпионила за сотрудниками военных баз НАТО и ВМС США в Неаполе и, возможно, в Германии.

Как часто бывает в делах о шпионаже, прямых улик мало, но косвенных хватает с избытком. Адела К. использовала паспорт серии, выданной сотрудникам ГРУ. В заявлении на перуанское гражданство она указала ложную информацию и искала контакт с сотрудниками двух военных баз. Затем придумала историю о раке и залегла на дно.

По нашим данным, ее настоящее имя — Ольга Васильевна К. Она родилась в июне 1982-го в деревне на юге России. Незадолго до поста в Facebook на ее имя в Москве был куплен новенький Audi A3.

“Нелегалы” — так называют российских шпионов вроде Аделы К. Это мужчины и женщины, которые много лет живут на Западе под легендой, продуманной до мелочей. Они полностью интегрируются в общество, за которым шпионят. В советское время таких на Западе работали десятки.

Деморализовать, разделить, рассорить

Сеть “нелегалов” работает на Москву по всему миру. Они шпионят, занимаются саботажем и даже убивают. Это подпольные бойцы антизападного фронта. Путинские спецслужбы влияют на политические партии, манипулируют выборами, контролируют Telegram-каналы и разжигают протесты на Западе с помощью дезинформации. Они взламывают вычислительные сети западных правительств и проникают на особо важные объекты. Их цель — деморализовать, разделить и расстроить противников России. Мало кто из мировых лидеров наделял своих агентов секретных служб такими полномочиями, как Путин, бывший офицер КГБ.

Германия, самая мощная экономика Европы, — одна из главных мишеней Москвы. Многие годы немецкая контрразведка работала неэффективно, а политические лидеры страны только сейчас пробуждаются от десятилетнего сна. “От кампаний по вмешательству в выборы до убийств — Россия превратила Европу в площадку для своих игр”, — говорит Марк Полимеропулос, который руководил операциями ЦРУ в Европе и Евразии с 2017 по 2019-й.

Дорогие русские друзья

24 февраля, в день вторжения России в Украину, огромное количество клиентов американского телеком-провайдера Viasat внезапно потеряли спутниковое интернет-соединение. В тот же момент 5800 ветряных электрогенераторов в Германии перестали обмениваться данными с центральным сервером.

Настоящей целью атаки на Viasat был другой ее заказчик: украинская армия и ее система связи. Используя уязвимость в программном обеспечении, злоумышленники проникли на сервер Viasat и дали команду на перезапись флэш-памяти спутниковых модемов. Компании пришлось отправить своим клиентам 30 000 новых устройств.

Только в июле немецкий министр иностранных дел Анналена Баербок заявила, что обеспокоена атаками на немецкие электросети. Реакция Германии на московских шпионов долгое время напоминала ее подход к импорту природного газа: в Берлине предпочитали закрывать глаза на надвигающуюся бурю.

После падения Берлинской стены Германия очень хотела дружить с Россией. Немецкая служба внешней разведки БНД даже свернула контрразведывательные операции против Кремля. Она полагала, что после событий 11 сентября 2001-го в США Германия должна сосредоточиться на борьбе с терроризмом. В том же году Путин выступил с речью в Бундестаге, ему аплодировали стоя. Несмотря на то, что российские солдаты за несколько дней до этого превратили в руины столицу Чечни Грозный, Запад стремился к сближению с Путиным.

Все фальшивка в жизни Марии Аделы К. Скрытность и обман — главное в ее профессии. На самом деле мнимая предпринимательница Адела К. — агент РФ в Германии. Фото со страницы twitter.com/EliotHiggins/Bellingcat

Наследие СССР

Советский Союз распался, но его разведывательная сеть осталась нетронутой. Этот факт многие упускали из виду, за что потом дорого заплатили.

Первой целью стала Эстония. В 2007-м российские хакеры на несколько недель вывели из строя ее цифровую инфраструктуру. В 2008-м за шпионаж в пользу России арестовали высокопоставленного чиновника минобороны Эстонии Хермана Симма. Он много лет снабжал сверхсекретной информацией российскую Службу внешней разведки (СВР). В секретном докладе НАТО в 2010-м Симма назвали “самым вредоносным шпионом в истории Североатлантического альянса”.

В 2010 году США разоблачили Анну Чапман и еще девять российских шпионов. Чапман получила фамилию и гражданство, выйдя замуж за британца. Таблоиды окрестили ее “агентом 90-60-90” за то, что после разоблачения она позировала в нижнем белье для глянцевых журналов.

Мнимая супружеская чета Андреас и Хайдрун Аншлаг работали на СВР в Михельбахе. Они выступали на мероприятиях перед военными и бизнесменами, политиками и учеными. В качестве прикрытия муж устроился на работу в компанию по поставкам автомобилей.

Только в июле немецкий министр иностранных дел Анналена Баербок заявила, что обеспокоена атаками на немецкие электросети. Реакция Германии на московских шпионов долгое время напоминала ее подход к импорту природного газа: в Берлине предпочитали закрывать глаза на надвигающуюся бурю.

После падения Берлинской стены Германия очень хотела дружить с Россией. Немецкая служба внешней разведки БНД даже свернула контрразведывательные операции против Кремля. Она полагала, что после событий 11 сентября 2001-го в США Германия должна сосредоточиться на борьбе с терроризмом. В том же году Путин выступил с речью в Бундестаге, ему аплодировали стоя. Несмотря на то, что российские солдаты за несколько дней до этого превратили в руины столицу Чечни Грозный, Запад стремился к сближению с Путиным.

Все фальшивка в жизни Марии Аделы К. Скрытность и обман — главное в ее профессии. На самом деле мнимая предпринимательница Адела К. — агент РФ в Германии. Фото со страницы twitter.com/EliotHiggins/Bellingcat

Наследие СССР

Советский Союз распался, но его разведывательная сеть осталась нетронутой. Этот факт многие упускали из виду, за что потом дорого заплатили.

Первой целью стала Эстония. В 2007-м российские хакеры на несколько недель вывели из строя ее цифровую инфраструктуру. В 2008-м за шпионаж в пользу России арестовали высокопоставленного чиновника минобороны Эстонии Хермана Симма. Он много лет снабжал сверхсекретной информацией российскую Службу внешней разведки (СВР). В секретном докладе НАТО в 2010-м Симма назвали “самым вредоносным шпионом в истории Североатлантического альянса”.

В 2010 году США разоблачили Анну Чапман и еще девять российских шпионов. Чапман получила фамилию и гражданство, выйдя замуж за британца. Таблоиды окрестили ее “агентом 90-60-90” за то, что после разоблачения она позировала в нижнем белье для глянцевых журналов.

Мнимая супружеская чета Андреас и Хайдрун Аншлаг работали на СВР в Михельбахе. Они выступали на мероприятиях перед военными и бизнесменами, политиками и учеными. В качестве прикрытия муж устроился на работу в компанию по поставкам автомобилей.

Дуэт завербовал чиновника МИД Нидерландов. Обремененный финансовыми проблемами и болезнью жены, тот нескольких лет снабжал СВР сотнями документов о работе Евросоюза и НАТО. В 2013-м суд приговорил чету Хайдрун к нескольким годам лишения свободы, но вскоре их депортировали в Москву.

“Нелегал” для Гааги

Россия продолжает использовать классическую модель внедрения “нелегалов”. Совсем недавно Кремль пытался подослать шпиона в один из высших судов мира — Международный уголовный суд в Гааге.

Виктор Мюллер Феррейра, якобы родившийся в Рио-де-Жанейро в 1989-м, прислал в Гаагу рекомендательное письмо от профессора из престижного Университета Джона Хопкинса. Феррейру пригласили на стажировку, и в начале апреля тот планировал отправиться в Гаагу.

Под фамилией Феррейры скрывался российский шпион Сергей Черкасов, выяснила голландская служба внешней разведки AIVD. Когда в прессе стали появляться первые сообщения о массовых убийствах, изнасилованиях и пытках в Буче и других украинских городах, Россия, очевидно, попыталась внедрить информатора в главный суд мира, отвечающий за наказание военных преступников.

Если бы внедрение удалось, Черкасов попытался бы манипулировать доказательствами в Гааге и информировать своих кураторов в Москве о ходе расследования. Но до этого дело не дошло. Черкасова ждали, и когда он попытался въехать в Нидерланды, немедленно депортировали в Бразилию.

Ошибка в легенде

В отличие от Феррейры, Адель К. до сих пор не разоблачена, несмотря на то, что допустила серьезную ошибку в своей легенде.

В августе 2005-го она подала заявку на гражданство Перу под именем Мария Адела К. Она представила свидетельство о рождении от 1 сентября 1978 года, в котором было указано, что ее родители — немцы, проживающие в Кальяо.

Перуанцев это насторожило, они запросили дополнительную информацию. Тогда Адела К. представила свидетельство о крещении, выписанное 14 сентября 1978 года в приходе Христо Либерадор в Кальяо. Власти связались с приходом и получили удивительный ответ: церковь основана в 1987 году, поэтому никто не мог быть крещен в ней в 1978-м.

Чиновники отказались утвердить гражданство и передали дело в прокуратуру. Но кого в Европе волнует подделка документов в Южной Америке?

Начиная с 2006-го Мария Адела К. стала появляться в различных странах Европы. Она светилась в Московском государственном университете как студентка факультета моды в Риме, как девушка в бикини на пляже Мальты и как якобы студентка в Париже, живущая в 13-м округе. Посольство Франции в Москве выдало ей первую визу в Шенгенскую зону. С тех пор К. продолжала разрабатывать свою легенду.

В 2012-м она вышла замуж за молодого человека, у которого было три паспорта: российский, эквадорский и итальянский. В октябре того же года она основала в Париже магазин по продаже ювелирных изделий, кожаных аксессуаров и вина.

Ее муж умер в 2013-м в России, предположительно от аутоиммунного заболевания. Это лишило ее итальянского гражданства, но ей удалось получить вид на жительство в Италии.

Впервые К. вступила в контакт с людьми из НАТО и вооруженных сил США в 2014-м. Президент крупнейшего клуба Lions в Неаполе порекомендовал ей другой клуб в городе — Lions Club Napoli Monte Nuovo. Его члены — сотрудники местной военно-морской базы США и Объединенного командования союзных сил НАТО.

Адела К. стала секретарем клуба и внезапно оказалась в окружении потенциальных информаторов. Официально она работала в своем парижском магазине. Торговля ювелирными изделиями и аксессуарами шла ни шатко ни валко, но К. никогда не испытывала недостатка в деньгах. Она жила в одном из лучших районов города, на фотографиях ее профиля в Instagram и Facebook виден Неаполитанский залив.

Она участвовала в благотворительных аукционах клуба Lions и посещала ежегодный бал НАТО. Адела праздновала день рождения с офицерами НАТО и ВМС США. И у нее начался роман с американским военным, который по сей день убежден, что ее меньше интересовала его профессия и его страна, чем он сам.

“Нелегалы” — штучный товар

Подполковник вооруженных сил Германии Торстен С., занимавший в то время руководящую должность в клубе, вспоминает один загадочный случай. Когда клуб оказался на грани закрытия из-за финансовых трудностей, Адела оплатила ежегодные взносы всех желающих из своего кармана. “Это было довольно странно”, — говорит С.

Летом 2018-го Адела внезапно исчезла из Неаполя и появилась в Москве под именем Ольга К. Жизнь агента стала для нее слишком опасной?

В 2020-м на базе НАТО в Неаполе арестовали французского подполковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Неизвестно, контактировала ли с ним Адела и какую информацию она могла передать своим кураторам в России.

В Москве К. вела довольно роскошный образ жизни. Согласно утечке информации из “Яндекс”, она заказывала еду из двух элитных московских ресторанов. Der Spiegel и его партнеры сравнили фотографии Ольги К. и Аделы К. с помощью различных программ распознавания лиц и пришли к выводу, что с большой вероятностью это один и тот же человек.

Адела, по-видимому, один из агентов высокого ранга. Москва создает для таких полное прикрытие и отправляет в разные страны. Им хорошо платят за то, что они посвящают жизнь спецслужбам. По информации Der Spiegel, ГРУ и СВР содержат не так уж много “нелегалов”: в общей сложности до 70.

Паспорт Аделы имеет серию, которую, по информации Der Spiegel и его партнеров, использовали члены засекреченного элитного подразделения ГРУ.

“Полезные идиоты” и не только

Другие агенты, которых значительно больше, работают в посольствах и консульствах Российской Федерации за рубежом. Инсайдеры считают, что СВР содержит около 3000 таких шпионов, а ГРУ — до 1000. Большинство из них маскируются под дипломатов. В начале года западные спецслужбы подсчитали, что только в Германии по-прежнему работают более 150 российских шпионов с диппаспортами.

Их информаторы обычно не знают, что имеют дело с агентами российской разведки. Кто, в конце концов, заподозрит, что Павел Рубцов, бывший заместитель руководителя торгово-экономического отдела посольства России в Берлине, на самом деле, работает в СВР?

А кто заподозрит неладное, столкнувшись с соотечественником на рыболовном фестивале в Баварии после сплава по реке с друзьями?

Именно это и произошло с материаловедом Ильнуром Н., российским докторантом Университета Аугсбурга. Летом 2019-го мужчина заговорил с ним по-русски в очереди у рыбного ларька. Это был Леонид Струков, заместитель генерального консула России в Мюнхене и одновременно сотрудник СВР.

Струков сказал Ильнуру Н., что часто бывает в Аугсбурге, и пригласил выпить пива. На встрече Струков рассказал, что помогает бывшему коллеге в российском банке, который ищет возможности для инвестиций в аэрокосмические компании. Он спросил Н., не мог бы тот помочь экспертными знаниями по аэрокосмическим технологиям.

Н. согласился. Он собрал данные из открытых источников и использовал доступ к архиву своего университета, чтобы получить несекретную информацию. Но заместитель генерального консула все равно платил ему — иногда 100 евро, иногда 200, а позже до 600.

Русского шпиона особенно интересовала европейская ракета-носитель Ariane 6. В какой-то момент молодой ученый начал рассказывать Струкову о собственных исследованиях по разработке криостата для тестирования материалов в условиях низких температур. Струков попросил сфотографировать документацию на криостат.

На следующей встрече Н. и Струкова ждала полиция. Струков предъявил удостоверение дипломата и уехал. Н. арестовали, дали год тюрьмы условно, предъявили счет за судебные издержки — и разрушили карьеру.

Н. стал для русских “полезным идиотом”, но другие помогают российским шпионам из тщеславия или жадности к деньгам. Единицы действуют по политическим убеждениям.

Убежденные путинисты

Дэвид С., возможно, один из эти немногих. Следователи обнаружили в его квартире русские книги и российский флаг. Он разочаровался в родной Великобритании много лет назад и переехал в Германию, где жил в Потсдаме и работал охранником в британском посольстве в Берлине. Он делился с русскими всем, что там видел. Его арестовали и экстрадировали в Великобританию. По сообщениям СМИ, он отверг все обвинения.

Ральф Г. тоже действовал по политическим мотивам. Подполковник запаса вооруженных сил Германии с августа судится в Высшем региональном суде Дюссельдорфа. Согласно обвинительному заключению, он предоставлял информацию путинскому ГРУ с октября 2014 по март 2020 года. Федеральная прокуратура считает его человеком, который действовал из симпатий к России.

Г. встретился со своим будущим куратором из ГРУ на торжественном вечере военно-воздушных сил в Бонне. Среди 1800 гостей из числа военных, политиков и бизнесменов был Михаил Старов, атташе ВВС в российском посольстве в Берлине.

Через несколько месяцев после этого вечера Старов посетил немецкого резервиста в его доме в Эркрате. Там Г. впервые предоставил россиянину внутреннюю информацию о системе немецких резервистов.

Предполагается, что Ральф Г. передал России выдержки из неопубликованной “белой книги” бундесвера от 2016-го, в которой изложены принципы политики безопасности немецкого правительства. Этот документ подвергся значительным изменениям после аннексии Крыма Москвой.

Ральф также консультировал ГРУ относительно о том, кто из высокопоставленных чиновников бундесвера мог симпатизировать России.

В 2018-м о контактах Ральфа с ГРУ узнала служба контрразведки немецких вооруженных сил, известная как MAD. Ральф изрядно облегчил задачу контрразведчикам, открыто общаясь со своими контактами через почту web.de и Gmail.

Похитители технологий

Готовность некоторых немцев помочь путинской России вышла далеко за рамки предоставления информации. Два человека из Саксонии и Баварии помогали Москве обойти европейские экспортные санкции. Они входили в подпольную сеть закупок, созданную российскими спецслужбами.

Когда ЕС ввел эмбарго за аннексию Крыма, России стало сложнее приобретать военные технологии. В ответ путинские приспешники занялись тайными покупками. По данным федеральной прокуратуры Германии, руководил ими россиянин по имени Сергей К. Он стремился установить контакты с немецкими компаниями на выставках и во время деловых поездок.

Сергей К. выдавал себя за генерального директора “Центра научно-технического развития” (ЦНТР) в Екатеринбурге. На самом деле по заданию ФСБ он закупал оборудование для государственных оборонных компаний.

Александр Ш., бизнесмен из Аугсбурга, поставил ЦНТР высокоточные станки на сумму 7,9 млн евро. Покупателем в контракте указана нефтегазовая компания. На самом деле станки попали в оборонную компанию ОКБ “Новатор”, которая производит ракеты “Искандер”.

Александр С. из города Маркклеберг осужден за продажу в Екатеринбург лабораторного оборудования, необходимого для производства химического и биологического оружия. На арест Сергея К. в Германии выписан ордер.

Киллеры ГРУ

Отряд ГРУ, известный как “подразделение 29155” и основанный в 2009 году, не занимается сбором информации. 20 бывших военных под руководством генерал-майора — команда путинских киллеров. Они совершают теракты с помощью взрывчатки, огнестрельного оружия и боевых отравляющих веществ вроде яда “Новичок”.

Среди предполагаемых жертв спецназа — болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев. После ужина в 2015-м бизнесмен впал в кому и едва выжил после отравления. Расследование этого дела продолжается до сих пор.

Три года спустя элитные члены подразделения 29155 отравили бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери.

Агенты подразделения — люди в возрасте 30 до 40 лет, выпускники престижных вузов. Большинство имеют опыт боевых действий в Чечне или Украине. Многие служили в подразделениях спецназа. Данные об их звонках свидетельствуют о том, что иногда они получали прямые указания от чиновников из близкого круга Путина.

Считается, что подразделение 29155 причастно к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014-м, попытке путча в Черногории в 2016-м и волнениям в Каталонии.

Собственное подразделение киллеров — “Отдел V” (бывший отряд КГБ “Вымпел”) — есть и у ФСБ. Вадим Красиков, который 23 августа 2019-го застрелил бывшего чеченского повстанца в берлинском парке, имел контакты с “Вымпелом” и неоднократно бывал на базах ФСБ. Еще одного бывшего чеченского бойца агенты ФСБ убили в Стамбуле.

В январе 2020-го агенты внутренней разведки Германии установили слежку за высокопоставленным агентом ФСБ Игорем Егоровым. В Гамбурге тот встретился с предполагаемым киллером. Арест планировался на март, но не состоялся: украинская разведка узнала об этом деле и опубликовала свои подозрения в Интернете. Егоров решил больше не ездить в Германию.

Беззащитная Германия

“Нелегалы”, шпионы с дипломатическими паспортами, отряды убийц: скрытая атака Путина на Германию происходит на разных уровнях. Как страна себя защищает?

Германия слишком долго игнорировала эту проблему и теперь пробелы трудно восполнить. По крайней мере, так считает бывший агент ЦРУ Джон Сайфер. Его вердикт о профессионализме немецкой контрразведке неутешителен. “За время моей работы с самыми разными службами по защите от российских диверсий я обнаружил, что немецкие службы гораздо менее полезны и компетентны, чем большинство их европейских коллег”, — говорит Сайфер.

После воссоединения Германия почти прекратила контрразведывательные операции. А другие страны продолжали делать то, что делали во время холодной войны, говорит Константин фон Нотц, глава парламентской комиссии по надзору за разведывательными службами Германии. “Мы были беспечны и не обращали внимания на детали. И теперь у нас есть серьезная проблема с безопасностью”, — считает парламентарий.

С 24 февраля у политиков Германии резко возросли опасения по поводу угрозы, исходящей от России. Немецкие чиновники изучают сценарии, которые еще недавно невозможно было себе представить. В одном из конфиденциальных документов аппарата безопасности есть предупреждение, что в Германии “может усилиться шпионаж за государственными и парламентскими учреждениями”. Сотрудники служб безопасности обеспокоены возможными диверсионными операциями, направленными, например, против немецких поставок оружия в Украину. Нельзя исключать, говорят чиновники, что русские попытаются устроить в Германии беспорядки и даже теракты.

Недавно агенты немецкой военной разведки смогли убедиться, на что способны российские шпионы. Едва США и Германия объявили о намерении обучить украинских солдат пользоваться западным оружием, как агенты Москвы начали действовать.

Немецкие чиновники вдруг начали замечать подозрительные автомобили перед двумя военными объектами, где американские и немецкие солдаты тренируют украинских новобранцев. Агенты считают, что они использовали сканеры для перехвата мобильных данных украинцев. Над полигонами замечены мини-дроны, оснащенные камерами.

Зависимость от российского газа и нефти, надежда на то, что экономические связи приведут к политическим переменам, и романтизированное представление о России — из-за этого Германия много лет закрывали глаза на очевидную враждебность Кремля. “Давайте будем честны: мы полностью игнорировали проблему России”, — говорит бывший высокопоставленный служащий немецкой разведки.