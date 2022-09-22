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В Курске военнообязанные стали невыездными
22 сентября 2022 | 08:36
Военный комиссар Курской области Владимир Родионов запретил покидать регион состоящим на учете и находящимся в запасе жителям. Подлежащие мобилизации военнообязанные, которые находятся за пределами области, должны вернуться в регион в трехдневный срок.
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