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Київ буде з теплом - Кличко
22 сентября 2022 | 15:45
*Київ закупить пересувні мобільні котельні та мобільні пункти обігріву на випадок надзвичайних ситуацій.*
Як повідомив Віталій Кличко, пересувні мобільні котельні будуть використовуватися як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечать теплом лікарні, дитсадки та школи, а також працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто. Також Кличко повідомив про проведення переговорів з німецькими партнерами про постачання Києву генераторів та мобільних пунктів обігріву в якості допомоги.
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