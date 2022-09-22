Київ буде з теплом - Кличко

22 сентября 2022 | 15:45

*Київ закупить пересувні мобільні котельні та мобільні пункти обігріву на випадок надзвичайних ситуацій.*

Як повідомив Віталій Кличко, пересувні мобільні котельні будуть використовуватися як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечать теплом лікарні, дитсадки та школи, а також працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто. Також Кличко повідомив про проведення переговорів з німецькими партнерами про постачання Києву генераторів та мобільних пунктів обігріву в якості допомоги.



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