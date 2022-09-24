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В Китаї намітився військовий заколот
24 сентября 2022 | 08:32
В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.
Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в Пекінському аеропорті скасовано.
Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях.
В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна.
Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.
І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.
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