ТЕМА

В Китаї намітився військовий заколот

24 сентября 2022 | 08:32

В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.


Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в Пекінському аеропорті скасовано.

Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях.

В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна.

Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.

І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.



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