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США зацікавились ядерними озброєннями росії

24 сентября 2022 | 08:35


США підняли в небо рідкісні літаки RC-135S Cobra Ball. Їх використовували для стеження за стратегічною ядерною зброєю. На озброєнні Америки – лише 3 одиниці. Дві "кобри" були помічені поряд з кордоном з Росії з боку Аляски, одна летить з центру США.



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