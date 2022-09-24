США зацікавились ядерними озброєннями росії

Модель демонструє костюм від дизайнера Олександра Васильєва під час показу Man's Fashion Day в рамках Ukrainian Fashion Week в Києві в понеділок, 16 жовтня 2006 р. Фото Сергія Светлицького

США підняли в небо рідкісні літаки RC-135S Cobra Ball. Їх використовували для стеження за стратегічною ядерною зброєю. На озброєнні Америки – лише 3 одиниці. Дві "кобри" були помічені поряд з кордоном з Росії з боку Аляски, одна летить з центру США.