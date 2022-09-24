ТЕМА

Росіяни, ймовірно, застосували хімічну зброю в Херсонській області

24 сентября 2022 | 09:18

Йдеться про хлорпікрин, який застосовувався ще у Першій світовій війні, як бойова отруйна речовина.


За даними ОК «Південь», на бойові позиції ЗСУ було скинуто контейнери з отруйною речовиною. За деякими ознаками, це була хлорпікринова граната К-51. Жертв немає.



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