Росіяни, ймовірно, застосували хімічну зброю в Херсонській області

Фанат команды «Newcastle United» радуется тому, что его команда получила путевку в Премьер-лигу еще до матча с командой «Sheffield United» в Ньюкасле, Англия, 5 апреля. Photo/Scott Heppell

За даними ОК «Південь», на бойові позиції ЗСУ було скинуто контейнери з отруйною речовиною. За деякими ознаками, це була хлорпікринова граната К-51. Жертв немає.