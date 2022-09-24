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Росіяни, ймовірно, застосували хімічну зброю в Херсонській області
24 сентября 2022 | 09:18
Йдеться про хлорпікрин, який застосовувався ще у Першій світовій війні, як бойова отруйна речовина.
За даними ОК «Південь», на бойові позиції ЗСУ було скинуто контейнери з отруйною речовиною. За деякими ознаками, це була хлорпікринова граната К-51. Жертв немає.
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