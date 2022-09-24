Китайці готові видобувати енргію в космосі

24 сентября 2022 | 09:24

Крупная китайская энергетическая компания заявила о том, что в скором времени планирует отправить на околоземную орбиту несколько десятков специальных солнечных панелей, которые будут заниматься сбором солнечной энергии и передавать эту энергию на Землю в непрерывном режиме вне зависимости от времени суток.

Многие прославленные технологические институты мира и частные компании уже занимались разработкой подобных солнечных панелей и компания Longi из Китая не является первопроходцем в этой области.

Однако уже очевидно, что именно ей удалось добиться самых главных успехов в этой сфере. Учёным-исследователям, занятым в проекте, удалось провести ряд успешных экспериментов и в результате них получить видимый практический эффект.

Собранные в космосе пучки солнечного света был успешно преобразованы в микроволновую энергию и переданы на приёмную наземную станцию, где впоследствии микроволновая энергия была трансформирована в потребительское электричество.

Эксперты считают, что в дальнейшем китайский проект может стать настоящей революцией в энергетике планеты, но для этого потребуются громадные усилия и финансовые вложения.