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NASAMS фізично ще не прибули в Україну, – речник президента

26 сентября 2022 | 15:27

Вашингтон поки що тільки надав згоду на їх передачу.


Амерканські системи протиповітряної оборони NASAMS іще не дійшли до України. Поки що Київ отримав від Вашингтона згоду на їх передачу, повідомив у коментарі "Суспільному" речник президента України Сергій Никифоров.

"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", – сказав Никифоров.

Президент Зеленський у інтервʼю CBS говорив, що США дадуть Україні ППО NASAMS.

В українських Повітряних силах заявили, що зенітно-ракетні комплекси NASAMS посилять протиповітряну оборону України. Але говорити про "закриття неба" після їх отримання не варто.

Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) є розробкою норвезької технологічної групи Kongsberg та американської компанії Raytheon. Перше покоління цих систем представили в 1998-му. Остання модифікація була створена три роки тому.

Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами, пише "Мілітарний"

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км.

Системи, за повідомленням Пентагону, Україна має отримати орієнтовно до середини жовтня. 



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