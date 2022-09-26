|
NASAMS фізично ще не прибули в Україну, – речник президента
26 сентября 2022 | 15:27
Вашингтон поки що тільки надав згоду на їх передачу.
Амерканські системи протиповітряної оборони NASAMS іще не дійшли до України. Поки що Київ отримав від Вашингтона згоду на їх передачу, повідомив у коментарі "Суспільному" речник президента України Сергій Никифоров.
"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", – сказав Никифоров.
Президент Зеленський у інтервʼю CBS говорив, що США дадуть Україні ППО NASAMS.
В українських Повітряних силах заявили, що зенітно-ракетні комплекси NASAMS посилять протиповітряну оборону України. Але говорити про "закриття неба" після їх отримання не варто.
Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) є розробкою норвезької технологічної групи Kongsberg та американської компанії Raytheon. Перше покоління цих систем представили в 1998-му. Остання модифікація була створена три роки тому.
Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами, пише "Мілітарний".
Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км.
Системи, за повідомленням Пентагону, Україна має отримати орієнтовно до середини жовтня.
также читайте
[24.09.2022]
[24.09.2022]
[24.09.2022]
[22.09.2022]
|
по теме
Кадыров ждет начала войны внутри России
26. 09. 2022 | 15:29
Протесты против мобилизации на Северном Кавказе могут перерасти в войну внутри России.
СБУ покололо бучанського вбивцю
26. 09. 2022 | 14:46
Слідчі СБУ розкололи російського військового, який розстріляв цивільного у Бучі.
Неонацист в Удмуртии перестрелял 10 человек в школе
26. 09. 2022 | 11:20
В Ижевской школе неизвестный из двух "Макаровых" застрелил 10 человек, из них пятеро - ученики. Дети выскакивали с верхних этажей школы, у многих травмы и переломы.
В Пакистане арестовали имима за дождь
24. 09. 2022 | 09:37
Пакистанские власти арестовали имама, который молился за вызов дождя.
Китайці готові видобувати енргію в космосі
24. 09. 2022 | 09:24
Крупная китайская энергетическая компания заявила о том, что в скором времени планирует отправить на околоземную орбиту несколько десятков специальных солнечных панелей, которые будут заниматься сбором солнечной энергии и передавать эту энергию на Землю в непрерывном режиме вне зависимости от времени суток.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»