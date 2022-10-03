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Лучшие онлайн казино с пополнением через Vodafone

03 октября 2022 | 12:02


В известных украинских клубах, работающих по лицензии, можно вносить депозиты с телефона. Эту услугу поддерживают многие операторы, включая Водафон. Лучшие онлайн казино с пополнением через Vodafone следующие:

  • 1xBet;
  • Poker Match;
  • F1 Casino;
  • Dragon Money.

Каждое казино с пополнением с телефона Водафон предлагает большой ассортимент игр от Playtech, Igrosoft, Booongo, Foxium и других брендов. Для посетителей порталов проводятся турниры и лотереи.

Лимиты платежей

Играя в игровые автоматы с пополнением через Водафон, нужно учитывать лимиты, установленные оператором:

Размер минимального платежа

1 UAH

Предельное число транзакций в сутки

3

Максимальная сумма для оплаты

3000 гривен

Минимальный остаток на балансе мобильного после проведения транзакции

3 UAH

Максимальная сумма платежей в месяц

75000 UAH

Минимальный размер депозита в онлайн казино с пополнением через Vodafone составляет порядка 1-100 UAH. Точную цифру нужно уточнять на сайте конкретного клуба – в разделе с правилами или обратившись в службу техподдержки.

Как внести деньги на баланс

Пополнить казино с мобильного Водафон Украина можно без комиссии. Деньги поступают на баланс моментально. Для внесения депозита нужно:

  1. Авторизоваться на веб-ресурсе.
  2. Зайти в профиль и нажать на надпись «Внести депозит».
  3. Определиться с валютой счета.
  4. Выбрать раздел «СМС-платеж».
  5. Указать размер и ввести номер телефона.
  6. Нажать на «Пополнить», а затем – на «Подтвердить».
  7. Ввести код из СМС.

Подробнее о том, как пополнить Париматч с Водафона или внести платеж на другой площадке, можно непосредственно на выбранном сайте. Сумма ввода не должна быть меньше установленного минимума. История транзакций сохраняется на игровых порталах в профиле. Сведения о проведенных платежах не передаются посторонним лицам.

Как вывести деньги

Чтобы вывести деньги на счет мобильного, необходимо обязательно указать номер телефона в личном кабинете на сайте клуба. Пополнение баланса моментальное, а вывод денег занимает порядка 10-14 дней. Это связано с дополнительными проверками, проводимыми оператором связи.

Обналичивать призы нужно с использованием того же номера, с которого ранее деньги поступили на депозит. Для вывода средств нужно зайти в персональный кабинет, выбрать мобильного оператора из списка и провести транзакцию, следуя подсказкам на экране.



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