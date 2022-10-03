03 октября 2022 | 12:02

В известных украинских клубах, работающих по лицензии, можно вносить депозиты с телефона. Эту услугу поддерживают многие операторы, включая Водафон. Лучшие онлайн казино с пополнением через Vodafone следующие:

1xBet;

Poker Match;

F1 Casino;

Dragon Money.

Каждое казино с пополнением с телефона Водафон предлагает большой ассортимент игр от Playtech, Igrosoft, Booongo, Foxium и других брендов. Для посетителей порталов проводятся турниры и лотереи.

Лимиты платежей

Играя в игровые автоматы с пополнением через Водафон, нужно учитывать лимиты, установленные оператором:

Размер минимального платежа 1 UAH Предельное число транзакций в сутки 3 Максимальная сумма для оплаты 3000 гривен Минимальный остаток на балансе мобильного после проведения транзакции 3 UAH Максимальная сумма платежей в месяц 75000 UAH

Минимальный размер депозита в онлайн казино с пополнением через Vodafone составляет порядка 1-100 UAH. Точную цифру нужно уточнять на сайте конкретного клуба – в разделе с правилами или обратившись в службу техподдержки.

Как внести деньги на баланс

Пополнить казино с мобильного Водафон Украина можно без комиссии. Деньги поступают на баланс моментально. Для внесения депозита нужно:

Авторизоваться на веб-ресурсе. Зайти в профиль и нажать на надпись «Внести депозит». Определиться с валютой счета. Выбрать раздел «СМС-платеж». Указать размер и ввести номер телефона. Нажать на «Пополнить», а затем – на «Подтвердить». Ввести код из СМС.

Подробнее о том, как пополнить Париматч с Водафона или внести платеж на другой площадке, можно непосредственно на выбранном сайте. Сумма ввода не должна быть меньше установленного минимума. История транзакций сохраняется на игровых порталах в профиле. Сведения о проведенных платежах не передаются посторонним лицам.

Как вывести деньги

Чтобы вывести деньги на счет мобильного, необходимо обязательно указать номер телефона в личном кабинете на сайте клуба. Пополнение баланса моментальное, а вывод денег занимает порядка 10-14 дней. Это связано с дополнительными проверками, проводимыми оператором связи.

Обналичивать призы нужно с использованием того же номера, с которого ранее деньги поступили на депозит. Для вывода средств нужно зайти в персональный кабинет, выбрать мобильного оператора из списка и провести транзакцию, следуя подсказкам на экране.