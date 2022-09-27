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Казахи не будут выдавать Раше уклонистов
27 сентября 2022 | 11:40
В страну уже въехало сто тысяч российских граждан.
Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в международный розыск, заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.
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