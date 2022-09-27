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СП-1, СП-2 - все!

27 сентября 2022 | 12:56

Падение давления в трех нитках газопроводов делает невозможным поставки газа в Европу на длительный срок.


Разрушения, произошедшие одновременно на трёх нитках «Северного потока», носят беспрецедентный характер, заявили в Nord Stream AG. 

Компания-оператор не смогла оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры



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