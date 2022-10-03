|
Русская подлодка вышла с базы: ложный алярм
03 октября 2022 | 12:53
Сообщают о том, что в НАТО выпустили предупреждение союзникам о выходе из базы российской подводной лодки «Белгород», способной нести атомные торпеды «Посейдон».
Информацию об этом опубликовала итальянская «Република». В реальности речь идет об обычной разведсводке, которая стандартно рассылается по поводу любого текущего изменения оперативной обстановки. Каждый выход российских подводных лодок на дежурство или учения отмечается в таких сводках.
Понятно, что сейчас ситуация, мягко говоря, немного нервная, поэтому журналисты устроили из этого аларм.
Одновременное исчезновение всех подводных лодок с территории баз - да, это была бы уже крайне обеспокаивающая информация, но единичный выход даже очень серьезной лодки, несущей серьезное оружие - это почти рутина.
ТГ-канал Анатолия Несмияна
также читайте
[27.09.2022]
[27.09.2022]
[27.09.2022]
|
по теме
Верховный лама Калмыкии уехал из России и выступил против военных действий в Украине
03. 10. 2022 | 12:52
Патриарх Кирилл тоже внезапно заболел в день подписания договоров по поводу присоединения украинских территорий к России. Очень может быть, что болезнь имела не совсем медицинский характер.
Лучшие онлайн казино с пополнением через Vodafone
03. 10. 2022 | 12:02
Екс-глава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні
03. 10. 2022 | 08:53
Минус 40 килограммов за четыре месяца
02. 10. 2022 | 10:25
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»