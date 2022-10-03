ТЕМА

Русская подлодка вышла с базы: ложный алярм

03 октября 2022 | 12:53

Сообщают о том, что в НАТО выпустили предупреждение союзникам о выходе из базы российской подводной лодки «Белгород», способной нести атомные торпеды «Посейдон».


Информацию об этом опубликовала итальянская «Република». В реальности речь идет об обычной разведсводке, которая стандартно рассылается по поводу любого текущего изменения оперативной обстановки. Каждый выход российских подводных лодок на дежурство или учения отмечается в таких сводках.

Понятно, что сейчас ситуация, мягко говоря, немного нервная, поэтому журналисты устроили из этого аларм.

Одновременное исчезновение всех подводных лодок с территории баз - да, это была бы уже крайне обеспокаивающая информация, но единичный выход даже очень серьезной лодки, несущей серьезное оружие - это почти рутина.

ТГ-канал Анатолия Несмияна



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