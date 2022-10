Розрив конгрес-вумен Спартц з Україною зеленського 03 октября 2022 | 18:19 распечатать [0] комментарии [0] Конгресменка США Вікторія Спартц, яка колись виступала за допомогу Україні, допомогла розв’язати закулісну боротьбу між Вашингтоном і Києвом, коли звинуватила уряд Володимира Зеленського у нездатності підготуватися до війни та відсутності нагляду за наданою зброєю. Неспокійна зустріч у Варшаві, Польща, 8 березня, подробиці якої раніше не повідомлялися, передвіщала розрив Спартца з урядом Зеленського та його прихильниками в округу Колумбія, розповіли Newsweek кілька присутніх.

Джерела в українському уряді кажуть, що зустріч у посольстві викликала занепокоєння, що Spartz лобіювала американського військового підрядника, у якого Київ не бажав купувати. Спартц каже, що зустріч викликала занепокоєння щодо українського професіоналізму та корупції. Конгресвумен відвідала зустріч із військовою підрядною компанією Вільяма Р. Брауна з Battle Born Munitions, Inc (BBM), що базується в Неваді, щоб сприяти передачі 1 мільйона патронів, отриманих Україною наприкінці березня, від імені Каліфорнійської компанії Ammo Inc. Українські джерела стверджують, що 43-річна бізнесвумен хотіла, щоб представники Києва закупили додаткові товари, і припустили, що вона могла б отримати від них вигоду. Spartz заперечує ці заяви. "Вона була обережною", - сказав представник українського уряду, який брав участь у зустрічі, розмовляючи з Newsweek на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені публічно обговорювати події. «Вона просто сказала, що це серйозна компанія, і в них є те, що потрібно Україні, і вона сподівалася, що українці передадуть свої пропозиції потрібним людям… вона лобіювала». Журнал Newsweek отримав два подальших листи, надіслані Брауном офіційним особам посольства у Варшаві. Електронні листи містили брошуру BBM про військову техніку, включаючи важкі кулемети та реактивні гранатомети, які можна придбати. Ці пункти «обговорювалися вчора під час нашої зустрічі та взаємодії з членом Конгресу Спартц», – йдеться в електронному листі Брауна. Україна тоді охоче купувала зброю. Newsweek отримав запит від української державної збройової компанії «Укрспецекспорт» до BBM щодо потенційних поставок реактивних снарядів РСЗВ. Але джерело, близьке до Зеленського, яке також побажало залишитися анонімним, оскільки вони не мають права публічно говорити з цього приводу, повідомило Newsweek, що BBM попросив ексклюзивний контракт на постачання Україні боєприпасів. Київ, за їх словами, мав занепокоєння з приводу ланцюжка поставок фірми. "Нам сказали, що BBM може бути центральним постачальником в Україну під час війни", - сказало джерело. "Ми були дуже здивовані тим, що член Конгресу активно просував приватні комерційні інтереси, особливо під час війни", - додало джерело. «Ми можемо лише здогадуватися про її мотивацію, але жоден інший член Конгресу з нашого досвіду ніколи не робив цього». Один український дипломат, який брав участь у зустрічі, розповів Newsweek, що Спартц «лобіював компанію в США, яка може відправляти зброю в Україну... Вона сказала, що у неї є хтось, хто може це зробити, і що ми повинні їх використовувати». Спартц, за словами дипломата, "уникала конкретних відповідей". Конгресвумен «справді хотіла підтримати Україну, але у неї була своя програма», додали вони на умовах анонімності, оскільки вони також не були уповноважені спілкуватися зі ЗМІ. В офісі Spartz Newsweek повідомили, що конгресвумен взяла участь у зустрічі після переговорів із членом правління Ammo Inc. Річардом Чайлдрессом, який намагався передати боєприпаси Україні. «Ammo Inc. залучила BBM до матеріально-технічного забезпечення цієї пожертви та зіткнулася з серйозними проблемами. Конгресмен порадила BBM повідомити про свої висновки відповідним органам влади США», — йдеться в заяві офісу Spartz, надісланій електронною поштою. Віце-президент з продажів Ammo Inc. Ентоні Тейт розказав Newsweek, що компанія не підтримувала контактів зі Spartz або українським урядом після того, як пожертвувала боєприпаси, і не висловлювала занепокоєння щодо поведінки України. В офісі Спартц заявили, що вона не порушувала правила внутрішнього розпорядку і не отримувала "будь-якої винагороди" за свою роботу, а "просто намагалася допомогти впорядкувати бюрократію, щоб швидше допомогти Україні". Офіс конгресвумена відкинув українські звинувачення як "дезінформацію" та спробу "очорнити" її. «Сподіваюся, ЗМІ приділятимуть більше часу постановці жорстких запитань і розслідуванню справжньої корупції в українському уряді замість того, щоб намагатися підірвати конгресвумен Спартц», – додали там. Генеральний директор BBM Фред Хіс сказав Newsweek, що фірма раніше не мала стосунків зі Spartz і з тих пір не співпрацювала з нею. "Мені сказали, що вона була дуже засмучена українськими офіційними особами, оскільки вони не відповіли на її запитання, оскільки це стосується допомоги США, якої ніде не було", - сказав Хіз. «Зустріч переросла в бурхливу суперечку». Спартц була непохитною у своїй публічній критиці київського уряду, незважаючи на шалену негативну реакцію в Україні та Вашингтоні, округ Колумбія. Вона переважно засередилась на Андрієві Єрмаку, одному з головних помічників Зеленського. Спартц була обережною, щоб не атакувати Зеленського напряму, водночас закликаючи його звільнити його праву руку. У липні конгресвумен оприлюднила заяву, в якій звинуватила Єрмака, який є головою президентського офісу Зеленського, у невдачах, зокрема в поганому веденні переговорів з Росією перед вторгненням; диверсії в обороні нині окупованої Херсонщини; і затягування військових закупівель, «вимагаючи необґрунтованих або навіть незаконних умов». Конгресвумен також ширше критикувала Україну за непідготовленість. "Ви не готуєтеся до війни", - сказав Спартц в інтерв'ю українському виданню "Європейська правда". «Ви навіть ведете себе так, ніби у вас немає війни. Ви не розумієте, що у вас найбільша війна після Другої Світової». Український дипломат, який розповів про варшавську зустріч, визнав напружену атмосферу. «Це був початок війни, всі нервували… Я був трохи агресивним, просячи додаткової підтримки», – сказали вони. У Spartz також був «агресивний тон», зазначив представник українського уряду на зустрічі, та звинувачення київських чиновників у корупції. За словами джерела, конгресвумен також висловила свою думку, що українським чиновникам не можна довіряти нагляд за відправкою іноземної зброї на поле битв. Джерело повідомило, що вони були «здивовані», що Спартц буде такою агресивною, коли українці воюють проти російського вторгнення. «Це не було ввічливо чи конструктивно», — додали вони. Інші документи та тексти, з якими ознайомився Newsweek, свідчать про те, що Спартц пропонувала організувати додаткові зустрічі між українськими офіційними особами та американськими підрядниками, щоб посилити спецоперації та інші можливості України. Очевидна невдача зусиль Спартц розчарувала конгресвумен, кажуть українські чиновники. Одне джерело, яке нещодавно контактувало зі Спартц, але побажало залишитися анонімним, оскільки воно не було уповноважене оприлюднювати деталі цих розмов, повідомило, що вона була «дуже розгнівана» через відмову високопосадовців у Міністерстві оборони та офісу президента зустрітися з нею. Newsweek також показав смс-повідомлення, в яких Спартц скаржився на критику з боку урядовців і радників Зеленського в українських і міжнародних ЗМІ. Як повідомили джерела Newsweek, через публічні скарги Спартц у неї мало друзів у Республіканській партії. «Вона зашкалює», — сказав Newsweek один із співробітників Конгресу, який побажав залишитися анонімним, оскільки не мав права говорити публічно. «Схоже, що з нею більше ніхто не буде спілкуватися, не тільки республіканці, але й українці». Інший високопоставлений чиновник Конгресу, який також побажав залишитися анонімним, оскільки не мав права робити це публічно, сказав: «Вона була майже улюбленицею справи. А тепер вона дійшла до того, що люди навіть не сідають поруч з нею, республіканці чи демократи... Вона зробила себе радіоактивною». Спартц пообіцяла продовжувати виступати за розширення співпраці між США та Україною, незважаючи на її занепокоєння щодо найближчого оточення Зеленського. "Це питання не слід розглядати як політичне", - заявили в її офісі. «Вона прагне перемогти Путіна та відновити кордони України, вимагаючи підзвітного уряду в Києві». Сварка Спартц з Києвом і з офіційними особами Республіканської партії може ускладнити цю роботу.



