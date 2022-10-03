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Швейцария не желает отдавать Украине российские деньги из своих банков
03 октября 2022 | 18:21
Швейцария не поддерживает идею Зеленского о передаче Украине замороженных российских активов, сообщили РИА Новости в швейцарском минэке.
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