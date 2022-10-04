Плановая агония

04 октября 2022 | 11:29 , Олег Ельцов. ТЕМА

Злобное НАТО обступает РФ со всех сторон вопреки провозглашенным целям Спецоперации. Про разрыв газовых связей с Европой Кремль ничего не объявлял в феврале 2022-го. Зато заблокировать СП-2 требовала Украина. Сегодня недоимперия реализует наши чаяния.

СП-2 и СП-1 в качестве бонуса непригодны к использованию. Углеводородный шантаж Европы не удался. Да, цены скаканули, но дальнейший шантаж исключен – это одноразовое оружие. Даже подрыв газопроводов не повлиял на рынок углеводородов. Цены медленно, но стабильно снижаются. Это отражает настрой европейцев платить больше, лишь бы не иметь дел с этим чумным газовым бараком. За год-два наладят новые каналы поставок от более надежных партнеров и на этом сказке конец.

Но события разворачиваются на ускоренной перемотке. Никто не хочет ждать год или два. Даже месяцы ждать не хотят. Кто может, тот успешно использует складывающуюся ситуацию. Союзники путина в Европе вовсе не союзники, а грабители. Венгрия выторговала у «Газпрома» отсрочку платежей по газу минимум до следующей весны. Турция получила Сирию, Нагорный Карабах и 25% скидку на газ. Но этого оказалось мало и сейчас Эрдоган требует отсрочку газовых платежей до 2024 года с сохранением скидки! Как складывается газовая дружба с Китаем никто толком не знает, но скидка есть однозначно.

Как результат: добыча газа в россии стремительно падает (3 квартал – 36,1%), экспорт – тоже (3 квартал – 60,8%).

С нефтью тоже все плохо. Европа категорически настроена обрезать поступления в российский бюджет от экспорта этого основного углеводородного товара.

Грандиозные зарубежные активы заморожены, Фонд национального благосостояния распечатан…

Все это происходит под залпы «Хацмарсов» и арты ЗСУ. С каждой освобожденной нами точкой на карте экспортные поступления россии будут падать, а раздрай и поиск виноватых за поребриком будут нарастать. Это еще больше будет понижать моральный дух рассейского воинства-множить его потери на фронте-ускорять превращение Раши в чумной барак.

Нас не может не радовать этот план Спецоперации. Беспокоит одно: когда мы вернем все свое, а россия подпишет позорный для нее мирный договор, останутся ли у нее деньги на миллардные и триллионные репарации?