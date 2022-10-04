|
Плановая агония
04 октября 2022 | 11:29 , Олег Ельцов. ТЕМА
Злобное НАТО обступает РФ со всех сторон вопреки провозглашенным целям Спецоперации. Про разрыв газовых связей с Европой Кремль ничего не объявлял в феврале 2022-го. Зато заблокировать СП-2 требовала Украина. Сегодня недоимперия реализует наши чаяния.
СП-2 и СП-1 в качестве бонуса непригодны к использованию. Углеводородный шантаж Европы не удался. Да, цены скаканули, но дальнейший шантаж исключен – это одноразовое оружие. Даже подрыв газопроводов не повлиял на рынок углеводородов. Цены медленно, но стабильно снижаются. Это отражает настрой европейцев платить больше, лишь бы не иметь дел с этим чумным газовым бараком. За год-два наладят новые каналы поставок от более надежных партнеров и на этом сказке конец.
Но события разворачиваются на ускоренной перемотке. Никто не хочет ждать год или два. Даже месяцы ждать не хотят. Кто может, тот успешно использует складывающуюся ситуацию. Союзники путина в Европе вовсе не союзники, а грабители. Венгрия выторговала у «Газпрома» отсрочку платежей по газу минимум до следующей весны. Турция получила Сирию, Нагорный Карабах и 25% скидку на газ. Но этого оказалось мало и сейчас Эрдоган требует отсрочку газовых платежей до 2024 года с сохранением скидки! Как складывается газовая дружба с Китаем никто толком не знает, но скидка есть однозначно.
Как результат: добыча газа в россии стремительно падает (3 квартал – 36,1%), экспорт – тоже (3 квартал – 60,8%).
С нефтью тоже все плохо. Европа категорически настроена обрезать поступления в российский бюджет от экспорта этого основного углеводородного товара.
Грандиозные зарубежные активы заморожены, Фонд национального благосостояния распечатан…
Все это происходит под залпы «Хацмарсов» и арты ЗСУ. С каждой освобожденной нами точкой на карте экспортные поступления россии будут падать, а раздрай и поиск виноватых за поребриком будут нарастать. Это еще больше будет понижать моральный дух рассейского воинства-множить его потери на фронте-ускорять превращение Раши в чумной барак.
Нас не может не радовать этот план Спецоперации. Беспокоит одно: когда мы вернем все свое, а россия подпишет позорный для нее мирный договор, останутся ли у нее деньги на миллардные и триллионные репарации?
также читайте
[03.09.2022]
[01.09.2022]
[08.08.2022]
[07.08.2022]
[28.07.2022]
|
по теме
Розрив конгрес-вумен Спартц з Україною зеленського
03. 10. 2022 | 18:19
Конгресменка США Вікторія Спартц, яка колись виступала за допомогу Україні, допомогла розв’язати закулісну боротьбу між Вашингтоном і Києвом, коли звинуватила уряд Володимира Зеленського у нездатності підготуватися до війни та відсутності нагляду за наданою зброєю. Неспокійна зустріч у Варшаві, Польща, 8 березня, подробиці якої раніше не повідомлялися, передвіщала розрив Спартца з урядом Зеленського та його прихильниками в округу Колумбія, розповіли Newsweek кілька присутніх.
Психоделический трип
25. 09. 2022 | 21:09 , Мартин Гал
как получить околосмертный опыт при помощи психоделика и улучшить свою жизнь по примеру Олдоса Хаксли.
Foreign Affairs: Майбутнє за Україною
19. 09. 2022 | 10:13 , Тімоті Снайдер
Стаття у виданні Foreign Policy професора історії та глобальних відносин Єльського університету Тімоті Снайдер (Timothy Snyder) – «Війна між демократією та нігілізмом.» Росія, застаріла тиранія, прагне знищити Україну і її молоду демократію. Перемога України підтвердила б принцип самоврядування, дозволила б продовжити інтеграцію Європи та дала б можливість людям доброї волі повернутися з новими силами до інших глобальних викликів.
Война в небе Украины заставит отказаться от боевой авиации?
11. 09. 2022 | 13:10
Воздушная война в пространстве Украины оказалась одним из самых неожиданных факторов отражения военного вторжения России.
Булгаков-Шмулгаков…
05. 09. 2022 | 08:30 , Олег Ельцов. ТЕМА
Его музей на Андреевском спуске решено прикрыть. Ничего особо криминального в отношении Украины не совершал. Равно как и Пушкин. Но в киевском лицее имени поэта снесли пушкинский бюст. Чисто любопытно: чья инициатива была сносить бюст Пушкина: директора или обеспокоенной общественности? А сносили его накануне Дня знаний или на торжественной линейке перед школьниками?
03 октября 2022
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»