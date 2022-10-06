Навстречу юбилею вождя!

06 октября 2022 | 10:53 , Олег Ельцов. ТЕМА

Все устали обсуждать ежедневные инициативы гиперактивного Уйла. Аналитики упражняются в предположениях: что бы значили эти мобилизация, размахивание ядерной дубиной, аварийное присоединение аннексированных территорий в ожидании украинского контрнаступления, пафосные торжества по этому случаю перед массовкой на Красной площади, обещание уже в следующем году восстановить мариупольский аэропорт (о жилфонде – ни слова), заявление про организацию отдыха детей на свежезахваченных разрушенных территориях… Предположения одно другого оригинальнее: от проявлений деменции до поражения ковидом. А может это элементы коварного плане Уйла, который никто не может раскрыть?..

Но на чем могут базироваться кремлевские планы, если «вторая армия» не в состоянии даже экипировать «чмобиков», а воинство «освободителей» успешно тикает при минимальной опасности окружения? Да ни на чем. Ничего не осталось. И уже всем очевидно, что Тупин в положении цугцванг, когда каждый следующий ход ухудшает положение игрока. Так зачем же он его ухудшает вместо того, чтобы покорно сложить лапки и отдаться на милость ЗСУ? Наверное потому, что власть развращает, а долгая безграничная власть развращает вдвойне и искажает восприятие действительности диктатора. Или он снова мечтает «всех обыграть»? О том, что Уйло живет в своем сказочном мире нездоровых фантазий про имперское величие впервые откровенно заявила Меркель в далеком 2014 году. Бескровная аннексия Крыма и территорий Донбасса лишь усугубили это психическое отклонение. И восемь лет спустя Макрон уже трактовал это как последствия коварного ковида.

И вот сегодня, когда проигрыш имперских планов столь очевиден, Тупин превратился в брата-близнеца Адольфа Алоисовича. В апреле 1945-го, когда во дворе бункера рвались снаряды Советской армии, Гитлер любовно рассматривал макет реконструкции будущей столицы мира - Берлина, подготовленный Альбертом Шпеером. Не тем ли самым занимается сегодня Уйло? К 70-летнему юбилею он, кажется, уложился: если не знать, что происходит в действительности, а слушать лишь Пескова да Конашенкова, то на закате жизни Тупин добился всего, о чем мечтал: восстановил СССР, устранив главную проблему – фашиствующую Украину, включил ее территории в состав вставшей с колен империи. Народ его боготворит, если верить липовым соцопросам и результатам голосований – как в самой россии, так и на оккупированных территориях. По словам Уйла даже его эти результаты удивили! Армия как никогда сильна, весь мир трепещет, россия наконец-то бьется со всем НАТО и блестяще побеждает деградировавшего врага. Что еще нужно императору, по масштабу сопоставимому разве что с Наполеоном и Петром? Прекрасный юбилей намечается, не правда ли?..

Да, по всем раскладам еще месяц-два и надо будет копать схрон на Алтае или убираться на покой куда-то в Северную Корею. Но это будет потом. А 70-летие бывает один раз в жизни. Думаю, наш юбиляр прекрасно понимает, что все его достижения рухнут в самом ближайшем времени. Но ведь и Гитлер все понимал в апреле 1945-го, но продолжал строить планы и даже надеялся то на чудо-оружие, то на 12-ю армию генерала Венка. А тем, кто мягко намекал фюреру, что на берлинских улицах гибнут женщины, старики и гитлер-югенды с фаус-патронами, и пора бы закончить этот позор ради сохранения нации, Гитлер заявлял следующее: народ, не способный себя защитить, не имеет права на существование.

Думаю, примерно так же считает Тупин, посылая полуголых чмобиков на украинский фронт под Химарсы. А все мифические достижения «Эпохи Тупина» , как то – непобедимая армия, расцвет экономики и культуры, единение нации, «собирание земель» будут бездарно растеряны не благодаря ему, а из-за криворукости и вороватости челяди: генералов, продавшейся западу оппозиции, трусливого народа… Дно, на которое неумолимо опускается рассея, будет достигнуто уже после того, как фанфары оттрубят во здравие юбиляра.

Так почему Уйло Великолепный должен отказывать себе в праве покуражиться в преддверии круглой даты? А грядущий позор – потом, потом, потом…