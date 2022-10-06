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Педофила и убийцу полицейской вероятно замучали коллеги убитой
06 октября 2022 | 08:57
Правоохранители задержали мужчину, который два дня назад в Черновцах открыл огонь по сотрудникам патрульной полиции. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 5 октября.
«Полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября в Черновцах стрелял в патрульных полицейских», – сказано в сообщении.
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