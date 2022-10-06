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Педофила и убийцу полицейской вероятно замучали коллеги убитой

06 октября 2022 | 08:57

Правоохранители задержали мужчину, который два дня назад в Черновцах открыл огонь по сотрудникам патрульной полиции. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 5 октября.


«Полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября в Черновцах стрелял в патрульных полицейских», – сказано в сообщении.

Позже в полиции сообщили, что задержанный стрелок умер.

«Задержанный скончался. Ему было 53 года. Уроженец АР Крым, зарегистрированный в Житомирской области», – говорится в сообщении.

Напомним, 3 октября во время задержания преступника погибла 22-летняя патрульная, младшая лейтенант полиции Таисия Татарин.

По информации правоохранителей, экипаж Таисии Татарин и ее напарника, Александра Гуцула, прибыл на вызов о развращении несовершеннолетних недалеко от школы - неизвестный показывал половые органы детям. Когда патрульные нашли мужчину, он выстрелили в них. Девушка получила смертельное ранение. Ее напарник сейчас в больнице.



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