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Кадыровский киллер грозит студентам россии
06 октября 2022 | 13:26
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов угрожает студентам, выступающим против войны и Путина.
В эфире местного телевидения он пообещал, что все, кто публично выступает против войны и Владимира Путина, "будут за это отвечать". Делимханов, не раз до этого угрожавший убийством политикам, журналистам и даже спортсменам, сообщил, что имеет "поручение" от главы Чечни Рамзана Кадырова мониторить, что говорят и пишут студенты российских вузов. Он назвал тех, кто "позволяет себе писать что угодно", "продавшими свою страну и свою родину", а также "невоспитанными в религиозном смысле". "Начиная от МГУ, МГИМО, все вузы России... Если службы там не справляются, мы справимся. И мы спросим с каждого за то, что вы оскверняете и оскорбляете нашу страну, наш гимн, нашу конституцию, нашего президента", - сказал Делимханов. Также в своем обращении Делимханов пообещал "дойти до Лондона, а не до Берлина, как наши предки, потому что это все оттуда". В июле Кадыров рассказывал в своем телеграм-канале о встрече с Делимхановым "по вопросам молодых людей, проживающих за пределами Чеченской республики". Адама Делимханова считают причастным к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова и подполковника ФСБ, командира чеченского отряда "Горец" Мовлади Байсарова, который открыто выступил против Рамзана Кадырова. Делимханова объявляли в розыск по линии Интерпола за убийство братьев Ямадаевых, его требовали проверить из-за публичных угроз журналистам и обещании "отрезать головы" семье федерального судьи Сайди Янгулбаева. Делимханов также известен своими угрозами бойцу ММА Федору Емельяненко и главе Совета депутатов Мещанского района Москвы Александру Закускину. Летом прошлого года оппозиционный политик Илья Яшин назвал Делимханова "самым опасным депутатом России". В апреле Владимир Путин присвоил Адаму Делимханову звание "Героя России", напоминает "Кавказ.Реалии".
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